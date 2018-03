Zürcher Kantonalbank Österreich AG: Neuer Senior Private Banker

Ilias Pashalidis verstärkt Team von Horst Dick

Salzburg (OTS/wnd.at) - Ilias Pashalidis (44) ist neuer Senior Private Banker in der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Der in München geborene Grieche verstärkt das Team von Horst Dick am zentralen Standort in Salzburg. Sein Schwerpunkt liegt in der Betreuung von Kunden mit hohen individuellen Beratungsansprüchen. Vor seinem Wechsel zur Zürcher Kantonalbank Österreich war Pashalidis im Bereich Fonds und Asset Management, im Wertpapierhandel sowie als Kundenberater in einer Privatbank mit Sitz in Salzburg tätig >>

>> Pressetext & FOTO: http://www.pressefach.info/zkb-oe

