Niederösterreichs Straßen sind heute überwiegend nass

Schneefahrbahnen und Schneematsch in höheren Lagen möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B in Niederösterreich sind am heutigen Dienstag, 8. Jänner, überwiegend nass, in höheren Lagen des Alpenvorlandes sowie des Waldviertels muss mit Schneematsch bzw. Schneefahrbahnen gerechnet werden. Im Raum Mank, Melk, St. Pölten, Blindenmarkt, Persenbeug, Pöggstall, Dobersberg und Waidhofen an der Thaya kommt es aufgrund von Bodennebel zu Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gang.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, der B 21 über den Rohrerberg, den Ochsattel und das Gscheid sowie auf der B 23 über den Lahnsattel. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze und auf der L 135 über das Preiner Gscheid Schneeketten anlegen.

Die Temperaturen betrugen in den Morgenstunden zwischen - 4 Grad in Mistelbach und + 5 Grad, die in Amstetten, Gaming und St. Peter in der Au gemessen wurden. Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel bis zu drei Zentimeter, im Weinviertel bis zu einem Zentimeter, im Mostviertel bis zu fünfzehn Zentimeter und im Industrieviertel bis zu zehn Zentimeter.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

