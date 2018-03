Eton Institute unterstützt Ihre guten Vorsätze für 2013!

Starten Sie mit einem kostenlosen Business English Kurs erfolgreich ins neue Jahr!

Wien (OTS) - Der Beginn des neuen Jahres ist der perfekte Zeitpunkt um die eigene berufliche Entwicklung auf die Liste seiner Neujahrsvorsätze aufzunehmen. Um immer härter werdende Konkurrenz auszustechen und in internationalen Märkten zu bestehen, ist vor allem interkulturelle Kompetenz und das Beherrschen der internationalen Geschäfts- und Verhandlungssprache - Business English - unabdingbar.

Das Verbessern von Business English Kenntnissen und die Entwicklung von interkulturellen Fähigkeiten sind zwei der häufigsten Vorsätze um die Karrierechancen im neuen Jahr anzutreiben. Eton Institute, versteht als international tätiges Weiterbildungsinstitut, die Bedeutung der englischen Sprache in der Business-Welt und unterstützt mit einem kostenlosten Business English Kurs den Vorsatz im neuen Jahr beruflich so richtig durchzustarten.

"Die Globalisierung ist überall und die Sprache der Globalisierung ist Englisch - Business English. Der rasche Abbau von nationalen Barrieren im letzten Jahrzehnt hatte zur Folge, dass Englischkenntnisse unabdingbar geworden sind um in der Geschäftswelt erfolgreich zu agieren" kommentierte Ines Danzinger, Marketing Executive bei Eton Institute.

Ab 17. Januar 2013 startet der kostenlose Kurs und wird zwei Mal pro Woche, montags und donnerstags von 16.15-17.45 Uhr, stattfinden. Anmeldungen sind offen für alle Interessierten, die dem Sprachniveau B1 (Pre-Intermediate) bis Fortgeschritten entsprechen. Interessierte Personen werden gebeten, die Chance so früh wie möglich zu ergreifen, um einen kostenlosen Einstufungstest zu absolvieren. Wie immer werden die freien Plätze nach einen first-come, fist-served Prinzip vergeben und es wird aufgrund der hohen Nachfrage geraten, sich möglichst schnell anzumelden.

Wann? 17. Jänner bis 31. Jänner 2013, Mo. & Do., 16.15-17.45 Uhr Wie viel? 10 Einheiten Wo? Eton Institute, Graben 30, 1010 Wien Anmeldegebühr inkl. Lernmaterial: 5Euro Anmeldung: telefonisch unter 0800 989889, per E-Mail an contact @ eton.at oder unter www.eton.at

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

