Leica Biosystems führt neue Novocastra HD-Antikörper-Reihe für Kopf- und Halspathologie ein

Newcastle Upon Tyne, England (ots/PRNewswire) - Die Novocastra(TM) HD-Reihe für Kopf- und Halspathologie besteht aus sechs Antikörpern[#], von denen jeder durch umfangreiche Kundenforschung und unabhängige Bewertung* durch externe QA-Prozesse ausgewählt wurde. Die Reihe ist das zweite Portfolio an Antikörpern aus der neuen Novocastra HD-Reihe im Handel, die auf die Einführung der Novocastra HD-Reihe für Brustpathologie im Oktober 2012 folgen. Die neue Novocastra HD-Reihe für Kopf und Halspathologie ist ab sofort in den USA, in Kanada und der EU im Handel. Weitere Regionen werden folgen. Genauere Informationen zu der Reihe finden Sie auf

http://www.LeicaBiosystems.com/novocastrahd.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130108/586601 )

Leica Biosystems hat die Novocastra HD-Reihe mit dem Ziel entwickelt, einen hohen Leistungsbereich der Antikörper für die am häufigsten durchgeführten IHC-Tests zu produzieren. Jeder Antikörper wurde von einer unabhängigen EQA-Organisation, NordiQC, bewertet, um die Färbeleistung im Vergleich zu führenden Äquivalenten anderer Hersteller zu definieren. Antikörper wurden gemäss den Anweisungen für die Verwendung auf der Immunfärbungs-Plattform der Hersteller getestet. Merkliche Unterschiede in der Leistung wurden mehrfach zwischen Antikörpern für das gleiche Antigen festgestellt, was für die Verwendung von Novocastra HD-Antikörpern als vollständig validierte Lösung für IHC-Tests spricht.

Der Einsatz von Novocastra HD und des BOND-Färbegeräts hebt die Qualität des Labor-Workflows, da jederzeit konkrete und verlässliche Ergebnisse geboten werden.

Die Novocastra HD-Reihe für Kopf- und Halspathologie ist in verschiedenen Formaten und Volumina erhältlich, um den Workflow-Anforderungen jedes Labors gerecht zu werden. Viele gebrauchsfertige BOND-Antikörper gibt es in zwei Grössen: 7 mL und eine neue Grösse mit 30 ml für höhere Nutzungsanforderungen. Flüssige Konzentrate sind in zahlreichen Grössen von 0,1 ml bis 2 ml erhältlich.

Leica Biosystems bietet histopathologischen Labors ein umfangreiches Produktportfolio mit Produkten für jeden Arbeitsschritt in der Histologie sowie für eine hohe Produktivität der gesamten Labor-Arbeitsprozesse.

http://www.LeicaBiosystems.com

# Fünf Antikörper in den USA erhältlich

* Unabhängige Bewertung durch NordiQC gemäss der Gebrauchsanweisungen des Herstellers, in Auftrag gegeben von Leica Biosystems

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130108/586601

