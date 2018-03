Braut-Alarm beim AUSTRIAN WEDDING FASHION AWARD

Wien (OTS) - Der AUSTRIAN WEDDING FASHION AWARD bringt Schwung in Bridal Fashion. Diese Auszeichnung für österreichische Brautmode (SIE + ER) wird von der TRAU DICH Österreichs größter Hochzeitmesse erstmals unter Jung-DesignerInnen aus ganz Österreich ausgeschrieben. Die Gewinnerinnen werden unter der Schirmherrschaft der Britischen Botschafterin Ms. Susan le Jeune d'Allegeershecque bereits am 15. Januar innerhalb einer exklusiven Jury ermittelt.

Die auserkorenen Jungdesignerinnen werden innerhalb der TRAU DICH Hochzeitmesse am 18.Jänner 2013 ab 14 Uhr vor Publikum, Presse und Internationalen Sponsoren LIVE präsentiert. Als Platz 1 werden sechs (6) Monate bezahlte Praktika im Londoner Brautmodehaus GINO CERRUTI, als 2.Platz ein (1) Monat bezahlte Praktika im Berliner Brautmodehaus KISUI vergeben. Die internationale Berufserfahrung ergibt weitaus größeren Chancen am heimischen Arbeitsmarkt.

Gewinnt Eure Euro10.000 Traumhochzeit - eine Wohltat für jede Geldbörse

Auf der TRAU DICH 2013 gewinnen Hochzeitspaare eine Hochzeit im Wert von Euro 10.000,-. Das glückliche Gewinner-Brautpaar darf sich über eine komplett ausgerichtete Hochzeit freuen - dieses Glück in der Geldbörse teilt gerne auch Familie und Freundeskreis. http://www.brautinfo.at

Weitere romantische Highlights der TRAU DICH 2013

Das TRAU DICH Wedding Weekend Special

Paare und solche, die es noch werden wollen, macht NachtschwärmerInnen den Aufenthalt in Wien, beim Before Wedding Clubbing im A-Danceclub Vienna

Hochzeitsmesse schmackhaft. Verliebte Paare tanzen nämlich am 18.Januar 2013 ab 21 Uhr ins Before Wedding Clubbing, träumen gemeinsam mit ihrem/ihrer Liebsten in den nächsten Tag -selbstverständlich im reservierten Zimmer inklusive Frühstück im "unmöglichen" Hotel Harry's Home, das befindet sich nur wenige Meter vom A-Danceclub Wien entfernt -, und besuchen tags darauf perfekt ausgeruht und gestärkt die TRAU DICH Hochzeitsmesse, um sich u.a. in der Brautmodeschau optisch animieren und verwöhnen zu lassen.

Ihr TRAU DICH Messebesuch wird ein unvergessliches Erlebnis - Alle Infos auf www.brautinfo.at

FACT BOX

Freitag, 18., bis Sonntag, 20 Jänner 2013

im Messe Congress Center - Messe Wien

Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr Eintrittspreis: Euro 15,-

Euro 2,- Ermäßigungsgutschein auf http://www.brautinfo.at

Akkreditierung sowie Text-, Logo- & Pic-Download auf im Pressecorner auf brautinfo.at

