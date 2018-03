Wiener Landtagssitzung am 8.Jänner abgesagt

Wien (OTS) - Die Sitzung des Wiener Landtages am 8. Jänner 2013 wurde von Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz abgesagt. Alle Tagesordnungspunkte - konkret die für den 8. Jänner vorgesehenen Zweiten Lesungen der Gesetze und der Stadtverfassungsänderung -konnten in der heutigen Sitzung am Montag, 7. Jänner mit den notwendigen Mehrheiten beschlossen werden.

