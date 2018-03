Bewerbungsstart für PEX Network Europe!

London (ots/PRNewswire) - Haben Sie eine Erfolgsgeschichte in der Prozessoptimierung vorzuweisen? Reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 8. Februar 2013 ein!

Die PEX Network Europe Awards repräsentieren herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Prozessoptimierung und der Verbesserung der Unternehmensabläufe. Sie sind der ideale Weg, sich in der Branche einen Namen zu machen, die Arbeit Ihres Teams anzuerkennen, Ihre Arbeit in der Prozessoptimierung mit Leidenschaft zu verbinden und Ihre Prozessoptimierungsinitiativen öffentlich bekannt zu machen.

Die PEX Network Europe Awards werden in Verbindung mit der PEX Week Europe abgehalten, und die Award-Gewinner werden anlässlich der PEX Week Europe am Dienstag, 30. April 2013, bekanntgegeben. Zu den Gewinnern des letzten Jahres für aussergewöhnliche Leistungen in der Prozessoptimierung gehören Sodexo,

Bolton NHS Foundation Trust, die Credit Agricole Corporate Investment Bank und VAC Kolkata.

Die Gewinner werden von der Process Excellence Community ausgewählt. Vielleicht ist der Gewinn dieses Preises genau das, was Sie benötigen, um Ihr Programm mit Verbesserungsvorschlägen auf die Agenda Ihres CEOs zu setzen und das Ansehen Ihres Unternehmens im Bereich Prozessoptimierung 2013 zu verbessern.

Die Award-Kategorien 2013 lauten:

Programm-Awards:

Bestes Programm zur Verbesserung der Geschäftsprozesse über 2 Jahre

Bestes Start-Up-Programm zur Verbesserung der Geschäftsprozesse über weniger als 2 Jahre

Projekt-Awards:

Bestes Projekt für Unternehmenswert, Nachhaltigkeit und Innovation

Bestes Projekt zur Prozessoptimierung über 90 Tage

Bestes Projekt zur Prozessoptimierung unter 90 Tagen

Bestes Projekt für Geschäftsprozessmanagement (GPM)

Beste kundenorientierte Initiative

Sie können sich selbst, einen Kollegen oder ein Teammitglieder noch heute nominieren. Bewerbungen können bis zum 8. Februar 2013 eingereicht werden. Legen sie noch heute los! Laden Sie die Bewerbungsunterlagen online herunter:

http://www.processexcellencenetwork.com/awards

Presseanfragen bitte an: Natalie Evans, Managerin Digitales Marketing, Natalie.evans[@]pexnetwork.com, +44(0)207-368-9774