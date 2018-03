AVISO: Buchpräsentation "Wien - 2000 Jahre Garnisonsstadt"

Fritz Neugebauer lädt am 9. Jänner um 17 Uhr ins Parlament

Wien (PK) - Den Auftakt der Veranstaltungen im Hohen Haus bildet dieses Jahr die Vorstellung des von Rolf M. Urrisk-Obertynski verfassten Buches "Wien - 2000 Jahre Garnisonsstadt, Band 3 Innere Stadt", zu der der Zweite Nationalratspräsident Fritz Neugebauer gemeinsam mit dem Militärkommandanten von Wien, Brigadier Kurt Wagner, am 9. Jänner um 17 Uhr in den Nationalratssitzungssaal des Parlaments einlädt. Der Autor wird dabei über die vielfältigen Spuren der Militärgeschichte in der Bundeshauptstadt, aber auch über die in Vergessenheit geratene militärische Bedeutung von Gebäuden in der Inneren Stadt sprechen. Umrahmt wird die Buchpräsentation von der Gardemusik, für das leibliche Wohl sorgt Traditionelles aus der "Gulaschkanone".

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine verbindliche Anmeldung unter veranstaltungen19 @ parlament.gv.at erforderlich. (Schluss) hof

