NSFOCUS plant erstmalig an der Cloud Expo Europe 2013 teilzunehmen

Peking (ots/PRNewswire) - Der von der Branche akkreditierte DDoS-Minimierungsanbieter (DDoS - Denial of Services) "NSFOCUS" plant das erste Mal an der Cloud Expo Europe teilzunehmen, welche am 29. und 30. Januar 2013 in der National Hall Olympia in London stattfindet. Nachdem das Unternehmen Ende des Jahres 2012 ohne viel Aufhebens seine Geschäfte im Vereinigten Königreich aufgenommen hat, will es nun seine technologische Überlegenheit zeigen, welche das Unternehmen durch die jahrelange Unterstützung von Dienstanbietern bei der DDoS-Prävention zur Schaffung von sauberen, sicheren Netzwerkumgebungen, die gegenüber zunehmenden DDoS-Bedrohungen immun sind, gewonnen hat.

In den jüngsten Jahren hat die schnelle Annahme und die öffentliche Akzeptanz von Cloud basierten Diensten die Verbreitung und den Einfluss von Hacktivismus bedeutend erhöht. Dienstanbieter und Internetfirmen sind bei der Infrastruktursicherheit neuen Herausforderungen ausgesetzt, stärken sich zunehmend und gehen mehr auf bekannte Bedrohungen ein. DDoS-Angriffe sind eine Art dieser Bedrohungen. Als einer der ersten Anbieter für DDoS-Minimierung verfügt NSFOCUS über mehr als zehn Jahre praktische Erfahrungen im Umgang mit immer häufiger auftretenden DDoS-Angriffen im asiatisch-pazifischen Raum. Im Jahr 2009 wurde NSFOCUS zu einem der ersten Mitglieder der Cloud Security Alliance (CSA) aus Asien. Dieses Engagement zeigt den großen Einsatz des Unternehmens Cloud-Service-Providern als ein zuverlässiger Anti-DDoS-Experte im Bereich Technologie zu dienen. Im Jahr 2012 überschritt die Präventionskapazität der implementierten Hardware insgesamt historische 2000G.

Um Softwaresicherheitsbedenken für Kunden auf Länderebene ausschließen zu können, hat NSFOCUS den vollständigen Code seiner Lösung von dem unabhängigen Prüfungsunternehmen "VERACODE" mit dessen umfangreichen Testverfahren analysieren lassen. NSFOCUS erhielt für sein Anti-DDoS-System im August 2012 die erfolgreiche Bewertung "VL4" im Bewertungssystem "VerAfied Security Mark" von Vercodes. Dies zeigt die Verpflichtung von NSFOCUS, als ein transparentes Geschäftsunternehmen, sicherzustellen, dass sein Produkt mit einem vertrauenswürdigen Sicherheitsqualitätsniveau geliefert wird.

Während der zweitägigen Ausstellung wird NSFOCUS die statistische DDoS-Erkennung mit einem mehrschichtigen Schutzmechanismus der Anti-DDoS-Lösungen

vorführen,

welche die Infrastruktur des Datenzentrums verbessern kann, indem ein Reinigungszentrumsschutz gegen massive DDoS-Angriffe geschaffen wird. Darüber hinaus werden Schutzdienste für die Endkunden ermöglicht, die sich auch für Equipment vor Ort entscheiden können, um heimliche Angriffe auf der Anwendungsebene zu säubern, die auf spezifische Anwendungen gerichtet sein können.

Informationen zu NSFOCUS

NSFOCUS ist ein bewährter aktiver Anbieter für Perimeternetzwerksicherheit, der Anti-DDoS-Systeme auf Betreiberniveau und viele andere Systeme bereitstellt, die dazu gestaltet wurden, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Netzwerke und unternehmenskritischen Informationssysteme zu sichern. Die Website von NSFOCUS ist unter http://www.nsfocus.com zu finden.

Informationen zu Cloud Expo Europe

Cloud Expo Europe ist eine der wichtigsten europäischen Veranstaltungen für große und kleine Organisationen aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor, welche das Potenzial des Cloud Computing nutzen möchten. Die Website von Cloud Expo Europe ist unter http://www.cloudexpoeurope.com/ zu finden.

Web site: http://www.nsfocus.com/ http://www.cloudexpoeurope.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Miaoran Wu, +86-10-6843-8880, info_eu @ nsfocus.com