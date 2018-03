Toto: Jackpot - 30.000 Euro für den nächsten Zwölfer

Jackpot auch beim Elfer - hier geht es um rund 15.000 Euro

Wien (OTS) - Toto startet mit gleich zwei Jackpots in das Jahr 2013. In der ersten Runde des neuen Jahres gab es erstens keinen Zwölfer, und somit bleiben mehr als 13.700 Euro im Topf. In der nächsten Runde geht es damit um rund 30.000 Euro.

Und zweitens blieb auch im zweiten Gewinnrang ein Gewinn aus. Es gab keinen Elfer, damit bleiben knapp 7.000 Euro im Topf, und beim Elfer der nächsten Runde geht es um etwa 15.000 Euro.

In der Torwette gab es zum schon siebenten Mal keinen Gewinner im ersten Rang. Es geht damit um einen Siebenfachjackpot mit rund 20.000 Euro.

Annahmeschluss für die 2. Toto Runde ist am Samstag um 15.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 1. Toto Runde:

JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 13.705,20 - 30.000,- Euro warten JP Elfer zu EUR 6.852,60 23 Zehner zu je EUR 297,90

Der richtige Tipp X X 2 / X X X / 2 X 1 / 1 X 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 17.663,70 Torwette 2. Rang: 10 zu je EUR 463,30 Hattrick: JP zu EUR 152.410,00

Torwette-Resultate: 2:2 2:2 1:+ 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at