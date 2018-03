EANS-Stimmrechte: C-QUADRAT Investment AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zu den Mitteilungspflichtigen:

Name: Laakman Holding Ltd

Sitz: Limassol

Staat: Zypern

Name: T&F Tax and Finance SA

Sitz: Lugano

Staat: Schweiz

LAAKMAN HOLDING LTD ERWIRBT 9,4% AN DER C-QUADRAT INVESTMENT AG

Wien/Frankfurt, 7.1.2013. Die Laakman Holding Ltd und T&F Tax and Finance SA als sogenannter Trustee des Master Trust haben gemeinsam (§ 5 Abs 3 erster Satz TransV) in Erfüllung des § 91 Abs 1 BörseG am Donnerstag, den 3. Januar 2013, der C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) mitgeteilt, dass sie infolge eines Erwerbs von stimmberechtigten Aktien der C-QUADRAT Investment AG durch Laakman Holding Ltd per 28.12.2012 die Schwelle von 4% und 5% erreicht und überschritten haben.

Laakman Holding Ltd erwarb am 28.12.2012 insgesamt 409.926 Aktien der C-QUADRAT Investment AG und hält nunmehr direkt insgesamt 409.926 Stimmrechte der C-QUADRAT Investment AG. Dies entspricht einem Anteil von 9,4% der Stimmrechte der C-QUADRAT Investment AG.

Sämtliche Anteile an Laakman Holding Ltd werden von T&F Tax and Finance SA als sogenannter Trustee des Master Trust, ein nach Jersey Recht gegründeter Trust, gehalten.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: C-QUADRAT Investment AG Stubenring 2 A-1010 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat @ investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.at Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000613005 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch

