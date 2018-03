Kettenpflicht auf zwei Bergstraßen in Niederösterreich

Bis zu 10 Zentimeter Neuschnee im Mostviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Landesstraßen B und L in Niederösterreich findet man am heutigen Montag, 7. Jänner, oftmals salznasse bzw. matschige Fahrbahnen vor. Im Raum Gaming, Scheibbs und Lilienfeld muss in höheren Lagen mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über das Gscheid und der B 23 über den Lahnsattel. Im Raum Laa an der Thaya gibt es abschnittsweise Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 70 und 100 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen 0 Grad, die in Laa an der Thaya, Mistelbach, Wiener Neustadt, Hollabrunn, Lilienfeld und Ravelsbach gemessen wurden, und + 8 Grad in Atzenbrugg. Die Neuschneemengen betrugen heute im Mostviertel bis zu 10 Zentimeter.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

