Fluggeschenk zum Jahresstart: MS EUROPA 2 Kennenlern-Wochen

Flugarrangements ab/bis Deutschland kostenlos für drei ausgewählte Mittelmeer-Reisen

Einmalige Aktion zum Kennenlernen der EUROPA 2

Taufe der EUROPA 2 am 10. Mai 2013 in Hamburg, anschließend Beginn der Mittelmeer-Saison

In der ersten Reisesaison des Neubaus MS EUROPA 2 profitieren Gäste von einmaligen Kennenlern-Wochen: Für drei ausgewählte Mittelmeerreisen schenkt Hapag-Lloyd Kreuzfahrten allen Gästen die An- und Abreise ab Deutschland. Die Routen führen im Juni, Juli und August jeweils von Malta über Sizilien, Sardinien, Formentera, Ibiza und Valencia nach Barcelona. Die Aktion gilt für alle Buchungen bis zum Beginn der jeweiligen Reise und ausschließlich für die im Katalog ausgeschriebenen Reisearrangements.

Von Mai bis November 2013 ist die EUROPA 2 im westlichen und östlichen Mittelmeer unterwegs und bietet mit Stopps in Metropolen wie Barcelona oder in kleinen Häfen an der Adria ein abwechslungsreiches Routenprogramm. Die Reisedauer beträgt im Mittelmeer in der Regel sieben Tage. Die Routen der EUROPA 2 eigenen sich mit ihrer Flexibilität und Länge ideal für Berufstätige und Familien und werden zu verschiedenen Terminen angeboten, so dass Gäste ihren Urlaub flexibler planen können. Die moderne, lifestyle-orientierte EUROPA 2 wird am 10. Mai 2013 in Hamburg getauft und im Luxus-Segment positioniert. Neben dem Mittelmeer stehen die Arabische Halbinsel und Asien auf dem ersten Reiseprogramm bis April 2014.

Reisebeispiele Mittelmeerkreuzfahrt von Malta nach Barcelona: Aktionspreis Juni: 15.-22.6.2013, 7 Tage, ab 3.830 Euro pro Person inkl. Flüge (buchbar bis 15.6.2013) Aktionspreis Juli: 6.-13.7.2013, 7 Tage, ab 4.230 Euro pro Person inklusive Flüge (buchbar bis 6.7.2013) Aktionspreis August: 27.-3.8.2013, 7 Tage, ab 4.230 Euro pro Person inklusive Flüge (buchbar bis 27.7.2013)

