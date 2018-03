Top-Finanzinstitutionen übernehmen das DataLend-Angebot für globalen Service

New York (ots/PRNewswire) - DataLend, ein internationaler Anbieter von globalen Wertpapier-Marktdaten, gab heute bekannt, dass EquiLends bestehende Klientel den Einsatz der DataLend-Produkte voll unterstützt.

Brian Lamb, CEO von EquiLend, kommentiert: "Die gesamte Resonanz der Kunden und die Nutzung von DataLend hat unsere Erwartungen noch übertroffen. Wir haben Rückmeldungen erhalten, dass die Wertpapier-Marktdaten von DataLend enorme statistische Relevanz besitzen. Sie spiegeln die Marktaktivitäten wider und sind von höchster Qualität."

Erste Erhebungen, die auf Anwendererfahrungen basieren, bezeugen, dass DataLend erstklassige Daten zeitnah und akkurat liefert. Viele Bestandskunden von EquiLend haben DataLend seit dem Start in der letzten Woche für sich übernommen. Lamb führt diese rasche Annahme und die Begeisterung auf die Präzision und den Erfolg von DataLends umfangreichem Betatest zurück.

DataLend arbeitet aktiv mit EquiLends bestehendem Kundenstamm aus über 75 globalen Unternehmen zusammen. Einige von ihnen befinden sich bereits in verschiedenen Phasen der Umsetzung und viele andere entwickeln Pläne, um auf DataLend überzugehen.

Über DataLend

DataLend ist ein neuer Datenlieferant von EquiLend, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen für das Trading und die Abwicklungsphase in der Wertpapierbranche, der von 10 globalen Finanzinstitutionen unterstützt wird: BlackRock, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan Clearing, J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Northern Trust, State Street und UBS. DataLend unterhält Büros in New York, Toronto, London und Hongkong.

Web site: http://www.equilend.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Michelle Lindenberger, Vizepräsidentin Marketing &

Communications, +1-212-901-2224, michelle.lindenberger @ equilend.com