ASFINAG: Halbstündige Sperre der A 10 Tauern Autobahn aufgrund Lawinensprengung

Salzburg (OTS) - Aufgrund der intensiven Niederschläge in den vergangenen Tagen ordnete die Lawinenwarnkommission in Abstimmung mit der ASFINAG eine Lawinensprengung im Bereich Flachau an. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die A 10 Tauern Autobahn deswegen in diesem Bereich zwischen 09.30 und 10.00 h gesperrt werden. Die Sperren erfolgen in Richtung Villach ab der Einhausung Flachau - in Richtung Salzburg ab dem Südportal des Tauerntunnels.

