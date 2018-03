"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Diese elf Prominenten ziehen ins Dschungelcamp

Köln (ots) - Am Freitag, 11. Januar 2013 21.15 Uhr, startet für elf Prominente der Wettkampf um die Dschungelkrone - und ganz Deutschland kann wieder live bei RTL dabei sein: In der siebten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" stellen sich die Kandidaten in Australien sechzehn Tage lang aufsehenerregenden Dschungelprüfungen und den liebevoll-zynischen Kommentaren des neuen Moderatorenduos Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Und das sind die elf Stars:

Allegra Curtis (46): Die Schauspielerin sagt zu ihrer Teilnahme: "Vor den ganzen Tieren habe ich keine Angst. Mein Vater Tony wäre stolz auf mich."

Claudelle Deckert (36): Die Schauspielerin verrät: "Ich habe immer von einem Abenteuer in der Wildnis geträumt und mir für das Camp extra einen wunderschönen Bikini gekauft."

Georgina (22): Die Bachelor-Kandidatin weiß schon jetzt: "Ich werde an meine Grenzen gehen und nicht schreien 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' Ich will Dschungelkönigin 2013 werden!"

Iris Klein (45): "Mutter Katzenberger" gesteht vor der Abreise: "Ich mache mir vor Angst in die Hose...aber die ganze Familie steht hinter mir, auch Daniela."

Fiona Erdmann (24): Für das Model ist eines klar: "Das Einzige, worauf ich mich nicht freue, sind die Essprüfungen. Aber wer freut sich schon auf Känguruhoden?"

Olivia Jones (43): Die Drag Queen hat keine Angst vor dem Abenteuer, denn: "Ich lebe und arbeite auf St. Pauli, da gibt es das Wort Hygiene auch nicht. Da kann mich nichts erschrecken und mit Ungeziefer kenne ich mich aus."

Arno Funke (62): Der Kandidat, der als "Dagobert" bekannt wurde, hofft: "Meine Dagobert-Erfahrungen kommen mir vielleicht zugute, denn nachts durch die Berliner Kanalisation zu krabbeln, ist auch nicht gerade ein Spaziergang."

Helmut Berger (68): Für die Schauspiel-Legende steht fest: "Ich will mich nur amüsieren und ich will das Abenteuer."

Joey Heindle (19): Der Sänger und frühere DSDS-Kandidat macht sich mutig auf die Reise nach Australien: "Wenn es um Sterne und Essen für die Gruppe geht, dann sage ich mir: Augen zu und durch!"

Patrick Nuo (30): Der Sänger hat nur einen Wunsch an seine Mitstreiter: "Ich hoffe einfach, dass alle das Plumpsklo sauber halten."

Silva Gonzales (33): Der "Hot Banditoz"-Sänger gesteht: "Ich habe richtig Lust mich zu verlieben. Mal schauen, was geht."

Ausführliche Biografien, O-Töne, Fotos und Informationen rund um "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" finden Sie ab sofort in unserem Pressezentrum unter http://kommunikation.rtl.de.

Alle Videoclips von den Highlights zum Dschungelcamp finden die Zuschauer wieder exklusiv bei RTL.de und bei Clipfish.de. Das Dschungelabenteuer in voller Länge gibt es im Anschluss an die Sendung bei RTLNOW.de zu sehen. Zusätzlich gibt es alle Infos, Bilder, exklusive Hintergrund-Stories zur Show und den Kandidaten bei RTL.de.

Begleitend zum Dschungelcamp bei RTL wird es ab dem 14.01.2013, um 19.50 Uhr ein Magazin bei RTL NITRO geben. Täglich von Montag bis Freitag greift Moderatorin Sunny Bansemer die Themen der Sendung auf, präsentiert die Highlights und vertieft das aktuelle Geschehen im Talk mit ehemaligen Dschungel-Bewohnern.

