Landesbeiträge für Jugendorganisationen

LR Schmid: Engagierte Arbeit von Jugendlichen für Jugendliche

Bregenz (OTS/VLK) - Das Land unterstützt die Arbeit der engagierten Vorarlberger Jugendorganisationen auch im Jahr 2012 wieder finanziell. Auf Empfehlung des Landesjugendbeirates hat die Landesregierung 15 Einrichtungen Beiträge in der Gesamthöhe von 400.000 Euro zugesagt, informiert Jugendlandesrätin Greti Schmid.

Es ist für jede Gesellschaft wertvoll, wenn sich Jugendliche engagieren und in den gesellschaftlichen Gestaltungsprozess einbringen, betont die Landesrätin: "Es ist ein sehr erfreuliches und positives Zeichen, dass es in Vorarlberg so viele Jugendliche gibt, die sich für ihre Anliegen und für die Allgemeinheit einsetzen". Die 15 vom Land geförderten Organisationen zählen zusammen über 39.000 Mitglieder - ein leichter Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.

Die Höhe der finanziellen Unterstützungen richtet sich neben dem Mitgliederstand auch nach den geleisteten Aktivitäten der einzelnen Vereine. "Positiv hervorzuheben und auch österreichweit einzigartig ist, dass die Jugendorganisationen anhand selbst erarbeiteter Richtlinien für die Landesregierung einen Vorschlag zur Geldaufteilung erarbeiten", betont die Landesrätin Schmid.

Die 15 geförderten Jugendorganisationen und ihre Mitgliederanzahl:

Katholische Jugend und Jungschar: 7.076

Pfadfinder: 4.562

Junge ÖVP: 1.342

Sozialistische Jugend: 1.179

Ring freiheitlicher Jugend: 810

Aktion Kritischer Schüler: 1.134

Schülerunion: 2.637

Mittelschülerkartellverband: 347

Jungbauernschaft: 2.274

Alpenvereinsjugend: 5.514

Naturfreundejugend: 1.838

Feuerwehrjugend: 3.082

Blasmusikjugend: 4.542

Gewerkschaftsjugend: 2.267

Chorverbandjugend: 683

