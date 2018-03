EANS-News: Epigenomics AG / Epigenomics AG reicht viertes Modul für Epi proColon® bei der FDA ein und schließt damit Zulassungsantrag planmäßig ab

Deutsch-Amerikanische Krebsdiagnostik-Unternehmen Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX) gab heute bekannt, dass das vierte und letzte Modul ihres Zulassungsantrags "Premarket Approval Application" (PMA) für den blutbasierten Darmkrebs-Früherkennungstest Epi proColon® bei der US-Zulassungsbehörde FDA im Dezember 2012 planmäßig eingereicht wurde. Damit hat Epigenomics die Einreichung bei der FDA vollständig abgeschlossen.

Das vierte Modul des Zulassungsantrags beinhaltet alle klinischen Daten, die mit dem Test generiert wurden. Dazu gehören die Ergebnisse aus der vor Kurzem publizierten direkten Vergleichsstudie von Epi proColon® gegenüber dem stuhlbasierten immunchemischen Test ("fecal immunochemichal test", FIT), zuvor publizierte Studiendaten aus einer klinischen Validierungsstudie in einer Kohorte von prospektiv gesammelten Proben sowie weitere Ergebnisse aus klinischen Studien, die bei der Entwicklung von Epi proColon® generiert wurden.

Thomas Taapken, Vorstand von Epigenomics, erklärte: "Die Äquivalenz ("non inferiority") von Septin9 gegenüber FIT, die durch die im Dezember 2012 publizierten Ergebnisse der direkten Vergleichsstudie belegt wurde, war ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen. Wir freuen uns sehr, dass wir unserer Prognose entsprechend die Einreichung unseres Zulassungsantrags bei der FDA am Jahresende 2012 abschließen konnten. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass unser Test genauso wirksam ist wie andere nicht invasive Testmethoden, die derzeit verwendet werden. Als einziger blutbasierter Test verfügt er aber über einen bedeutenden Akzeptanzvorteil, der dazu beiträgt, die Anzahl der getesteten Personen zu erhöhen und damit Leben zu retten."

Über Epigenomics

Die Epigenomics AG (www.epigenomics.de) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das eine Pipeline eigener Produkte für Krebs entwickelt und vermarktet. Diese Produkte erlauben es Ärzten, Krebserkrankungen früher und genauer zu diagnostizieren, wodurch ein besserer Therapieerfolg für die Patienten ermöglicht wird. Epigenomics' Hauptprodukt ist der blutbasierte Test EpiproColon® für die Früherkennung von Darmkrebs. Der Test wird in Europa bereits vermarktet und befindet sich für den US-amerikanischen Markt in der Entwicklung. Die große Akzeptanz der Technologien und Produkte des Unternehmens bestätigt sich in einer Vielzahl von Partnerschaften mit führenden Unternehmen in der Diagnostikindustrie, darunter Abbott, QIAGEN, Sysmex und Quest Diagnostics. Epigenomics ist ein international aufgestelltes Unternehmen mit Standorten in Europa und den USA.

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

