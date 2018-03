KURIER: Attacken gegen Juden nehmen zu

Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, erwartet, dass Österreich und die EU mehr dagegen tun

Wien (OTS) - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, warnt im KURIER-Interview (Montag-Ausgabe) vor stärker werdendem Hass gegen Juden - in Österreich aber auch in vielen anderen Staaten der EU. "Antisemitische Vorfälle nehmen zu", sagt Deutsch. Die IKG verzeichnet zuletzt eine Verdoppelung antisemitischer Attacken in Österreich. 135 Vorfälle wurden der Kultusgemeinde 2012 gemeldet, 2011 waren es 71.

Die Verfolgung von Juden in Ungarn veranlasste bereits Familien nach Österreich zu emigrieren. "Es gibt immer mehr Anfragen", bestätigt Deutsch. Bürgermeister Michael Häupl habe der IKG versprochen, zu helfen.

Von der österreichischen Regierungsspitze, EU-Vertretern und der Zivilgesellschaft erwartet Deutsch einen "Aufschrei" gegen zunehmenden Antisemitismus.

