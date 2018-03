Holiday on Ice landet in wenigen Tagen in Wien!

Mit "Speed" naht die Premiere von Holiday on Ice!

Wien (OTS) - Heute noch gastieren die 34 EisprinzessInnen, SchnellläuferInnen und AkrobatInnen in der deutschen Stadt Münster, und packen in wenigen Stunden ihre bis zu 5 Paar Schlittschuhe mit unterschiedlichen Kufen und Designs, für das abwechslungsreiche Programm in Wien.

Mit im Tour-Gepäck sind über 300 Kostüme, deren schnellster Wechsel nicht länger als 90 Sekunden dauern darf.

Die Stars auf dem Eis, die über internationale Auditions und Internetkanäle wie youtube gecastet wurden und aus Wettbewerbssport und circensischer Akrobatik kommen, überraschen bei ihrem außergewöhnlichen Spiel mit der Geschwindigkeit: ob mit der Kraft des Windes, auf Motorrädern oder beim Eisschnelllauf.

Nur 10 Tage, von 9. bis 20. Jänner gastiert Holiday on Ice mit der neuen Show Speed in der Wiener Stadthalle.

Presse- und Fotodownload: http://www.stadthalle.com/mediaroom

Vorverkauf

Karten sind von 20,- bis 53,- erhältlich. Kinder bis 15 Jahre zahlen die Hälfte und für Kinder bis 6 Jahre gibt es Schoßkarten zu 6,-. Ein besonderes Angebot für Familien gibt es für die Shows am Mittwoch und zur Matinee am Sonntag: Für diese Termine kostet die Kinderkarte in allen Kategorien nur 12,- und Senioren erhalten an allen Tage eine 10%ige Ermäßigung.

Vorverkauf an den Kassen der Wiener Stadthalle, www.stadthalle.com , Ticketservice 01/79 999 79, bei Wien Ticket, www.wien-ticket.at , 01/58885, sowie bei Ticket Online, www.ticketonline.at , 01/88088, oeticket, www.oeticket.com , 01/96096 und Ticketportal, www.ticketportal.at - Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien!

Mit der HOLIDAY ON ICE Eintrittskarte kostenlos zum Eislaufen Für Eislauf-Fans, die auch gerne mal selbst am Eis stehen, gibt es ein ganz besonderes "Zuckerl". Die Eintrittskarte zu Holiday on Ice Speed berechtigt den Inhaber am Tag nach dem Showbesuch zum einmaligen kostenfreien Eintritt in die Wiener EisStadthalle im Rahmen des Publikumseislaufens (Montag bis Donnerstag & Sonntag 10 bis 17 Uhr, Freitag 12 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 19 Uhr). Infos und Details unter www.stadthalle.com<http://www.stadthalle.com>

Mit Glück bei Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle im neuen Opel wegfahren Für Holiday on Ice-Besucher gibt es vom 9. bis 20. Jänner 2013 ein großes Gewinnspiel mit tollen Preise. Unter allen Teilnehmern ab 18 Jahre wird ein exklusiver Opel Meriva (Color 1.4 Turbo ecoFLEX mit 120 PS, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und jeder Menge Extras) sowie 3 x 2 Karten für die Premiere von "Ice Age Live!" 2014 verlost. Teilnahmekarten erhalten Sie bei Ihrem Besuch von der Holiday on Ice-Show "Speed" in der Wiener Stadthalle. Alles zum Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen

