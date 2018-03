Niederösterreich bietet auch im Winter TOP-Ausflugsziele

Bohuslav: Unvergleichliche Dichte an Sehenswürdigkeiten

St. Pölten (OTS/NLK) - Obwohl in der kalten Jahreszeit auch in Niederösterreich Outdoor-Aktivitäten primär auf den Skipisten angesagt sind, hat das Land auch abseits davon einiges zu bieten -mit rund 700 Ausflugszielen nimmt Niederösterreich hier eine Vorreiterrolle ein, das Angebot reicht dabei von Natur- und Erlebniswelten bis hin zu kulturellen Einrichtungen. "Niederösterreich verfügt über eine in Österreich unvergleichliche Dichte und Vielfalt an Sehenswürdigkeiten. Dass es sich bei den TOP-Ausflugszielen um die besten im Land handelt, wird durch die 60 Aufnahmekriterien gesichert, die jedes der TOP-Ausflugsziele erfüllen muss", hält dazu Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav fest.

Beispiele für diese TOP-Ausflugsziele sind etwa das "Haubiversum" in Petzenkirchen, der Tierpark Haag, das Landesmuseum Niederösterreich in St. Pölten, das Karikaturmuseum Krems oder auch das Stift Klosterneuburg. Andere TOP-Attraktionen sind die Thermalbäder des Landes, neben der Therme Laa zählt etwa die Römertherme Baden zu den modernsten Thermalbädern Österreichs.

