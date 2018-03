Lebensministerium stellt klar: Ziele für E-Mobilität sind in der Energiestrategie des Bundes festgelegt

Zukunftsfähige Mobilität braucht nachhaltige Alternativen

Wien (OTS) - "Wir wollen Mobilität nicht verbieten, sondern nachhaltige Alternativen anbieten. Elektromobilität ist eine solche Alternative. 250.000 E-Fahrzeuge, das sind neben E-Autos auch Hybrid und Plug-In Fahrzeuge, auf Österreichs Straßen bis 2020 ist nicht nur das Ziel des Lebensministeriums, sondern das Ziel, das in der Energiestrategie für Österreich festgeschrieben ist. Dazu wurde der "Umsetzungsplan für Elektromobilität in und aus Österreich" vom Lebensministerium, Verkehrs- und dem Wirtschaftsministerium erarbeitet, der die konsequente Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen beinhaltet. Wir sind am Beginn des Weges, das Ziel 2020 zu erreichen. Jetzt bereits die Einführung der E-Mobilität als gescheitert zu bezeichnen, ist kein konstruktiver Zugang. Elektromobilität ist eine wesentliche Alternative, die den Klimasünder Verkehr einbremsen kann - an ihrer breiten Markteinführung arbeiten die zuständigen Ministerien gemeinsam mit der Forschung und der Wirtschaft in Österreich mit Hochdruck", erklärt das Lebensministerium zu heutigen Medienberichten zum Thema Elektroautos.

Österreich verfolgt im Gegensatz zu Deutschland die Strategie von Forschung und Entwicklung und der anwendungsorientierten Förderung von E-Mobilität mit erneuer-baren Energien, die einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen des Verkehrs leistet. Zudem gibt es in Österreich bei der Anschaffung eines E-Fahrzeuges Steuererleichterungen bzw. -ausnahmen, wie den Wegfall der NoVA und der motorbezogenen Versicherungssteuer.

Das Lebensministerium forciert Elektromobilität in Österreich mit zahlreichen Maß-nahmen: Mit dem Förder- und Beratungsprogramm klima:aktiv mobil bietet das Lebensministerium kostenlose Beratung und attraktive Förderungen für Investitionen in alternative Fahrzeuge für Betriebe, Gemeinden, Städte und Verbände. Gefördert wird die Umstellung, aber auch die Umrüstung von Fahrzeugen auf alternative Antriebe und erneuerbare Kraftstoffe sowie Investitionen in die dazugehörenden Tankstellen. Bisher wurden über 1.900 klima:aktiv mobil Projekte zur Fuhrparkumstellung mit über 8,6 Mio. Euro unterstützt.

Darüber hinaus proben bereits 8 Modellregionen der E-Mobilität die Zukunft. Mehrere hundert E-Fahrzeuge und E-Ladestationen sind dort im Alltag in Betrieb und machen die Vorteile der E-Mobilität praktisch erfahrbar. Österreich ist damit europaweiter Vor-reiter: die Modellregion Vorarlberg weist mit 110 E-Fahrzeugen auf 100.000 Einwohner die größte E-Fahrzeugdichte Europas auf.

