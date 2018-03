Auftakt zum ORF/ZDF-Dreiteiler "Das Adlon. Eine Familiensaga" am 6. Jänner in ORF 2

Und: "Kulturmontag" erzählt am 7. Jänner in ORF 2 die "Geschichte und Geschichten eines Hotels"

Wien (OTS) - Familiensaga, Hotelfilm, Geschichtschronik, Sittengemälde - und ein packendes Drama, das erstmals die Lebensgeschichte einer Frau und das Schicksal zweier Familien über vier Generationen und vor dem Hintergrund eines weltberühmten Berliner Luxushotels erzählt. So präsentiert sich der hochkarätig besetzte und opulent in Szene gesetzte ORF/ZDF-Mehrteiler "Das Adlon. Eine Familiensaga", der am Sonntag, dem 6. Jänner 2013, startet. In dreimal 90 Minuten (6., 7. und 9. Jänner, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2) wird darin ein Bogen gespannt über ein knappes Jahrhundert deutsche Historie - von der Hotelgründung in der Kaiserzeit bis zur Wiedereröffnung im Jahr 1997. Wie ein roter Faden durch die Erzählung zieht sich die Lebensgeschichte der fiktiven Protagonistin Sonja Schadt, deren Familie mit Hotelgründer Lorenz Adlon persönlich und geschäftlich eng verbunden ist, die nach dem Tod ihrer Großeltern ins Hotel zieht - und dort alles miterlebt: Liebe und Leiden. Höhen und Tiefen. Zahlreiche Schicksalsschläge. Glanz, Inflation, Diktatur, Krieg und Zerstörung. Und einen Neuanfang.

Ein hochkarätig besetztes Team vor und hinter der Kamera

Vor der Kamera versammelten Produzent Oliver Berben ("Krupp - Eine deutsche Familie") und Regisseur Uli Edel ("Der Baader-Meinhof-Komplex") einen prominenten Cast mit u. a. Heino Ferch ("Spuren des Bösen"), Marie Bäumer (zuletzt in "Das andere Kind"), Josefine Preuß ("Türkisch für Anfänger"), Christiane Paul ("Hindenburg", "Die Welle"), Neo-"Tatort"-Kommissar Wotan Wilke Möhring, Jürgen Vogel (derzeit auch in den österreichischen Kinos in "Gnade" zu sehen), Anja Kling ("Vom Ende der Liebe"), Ken Duken ("Das Wunder von Kärnten"), Burghart Klaußner ("Der Vorleser"), Johann von Bülow, Maria Ehrich, Sunnyi Melles (derzeit auch in der Glavinic-Verfilmung "Die Vermessung der Welt" in den österreichischen Kinos) und der Österreicherin Nora von Waldstätten ("Tore der Welt"). Für das Drehbuch zeichnen Uli Edel und Rodica Döhnert verantwortlich. Die Dreharbeiten gingen im Oktober 2012 zu Ende. Zu sehen ist der Mehrteiler nicht nur in Österreich und Deutschland, er wurde bereits vor seiner Erstausstrahlung nach Frankreich und Spanien verkauft und wird auch als DVD bzw. Download erhältlich sein.

Der "Kulturmontag" im Zeichen des Adlon

Anlässlich der Ausstrahlung des TV-Dreiteilers zeigt der "Kulturmontag" am 7. Jänner um ca. 22.30 Uhr in ORF 2 die Dokumentation "Adlon verpflichtet - Geschichte und Geschichten eines Hotels" von Dagmar Wittmers über die wahren Geschichten im ersten Haus am Pariser Platz.

Das Adlon. Eine Familiensaga: Mehr zum Inhalt von Teil eins

Teil eins (Sonntag, 6. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2)

Als Sonja 1904 in Berlin zur Welt kommt, hat ihr zukünftiger Patenonkel Lorenz Adlon (Burghart Klaußner) soeben die Baugenehmigung für sein Luxushotel am Pariser Platz erhalten. Um den teuren Bau fertigzustellen, ist er auf die Unterstützung des Kaisers ebenso angewiesen wie auf einen großzügigen Kredit seines besten Freundes Gustaf Schadt (Thomas Thieme). Auf diese Weise wird Sonjas Großvater, der als Kaufmann in den deutschen Kolonien handelt, gewissermaßen zum Miteigentümer des besten Hotels Deutschlands. Zwar wird das Adlon 1907 nach der spektakulären Einweihung durch Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. (Michael Schenk) zu einem legendären Erfolg, doch wird es Lorenz und seinem Sohn Louis (Heino Ferch) nie gelingen, ihre Schulden zu tilgen - ein wunder Punkt in der ohnehin konfliktreichen Beziehung zwischen dem Patriarchen und seinem Nachfolger, die später mit dem Auftauchen von Louis' zukünftiger zweiter Ehefrau Hedda (Marie Bäumer) vor einer endgültigen Zerreißprobe steht.

Inzwischen wächst die kleine Sonja Schadt wohlbehütet, doch im Schatten einer Lüge auf: Weil ihre Mutter Alma (Maria Ehrich) erst 16 Jahre alt und ihr Vater Friedrich Loewe (Kai Malina) der Sohn eines Hausangestellten ist, geben Gustaf und seine Frau Ottilie (Sunnyi Melles) das Kind als ihre eigene Tochter aus, um einen Skandal zu verhindern. Die Kutscherfamilie muss das Haus verlassen. Der junge Friedrich findet eine Anstellung als Page im Adlon, doch er leidet sehr unter der Trennung von Alma und seinem Kind. Alma wird von ihrer Mutter mit einem jungen Adligen, Siegfried von Tennen (Jürgen Vogel), verkuppelt. In der Hoffnung, als verheiratete Frau eines Tages ihre Tochter zu sich holen zu können, lässt sie sich auf eine Verlobung ein. Doch Almas Pläne geraten ins Wanken, als sie bei einem Besuch im Hotel Adlon die amerikanische Fotografin Undine Adams (Christiane Paul) kennenlernt - und sich verliebt. Nach einem Eklat mit ihren Eltern, die ihr Sonja für immer entziehen wollen, bricht Alma aus den Zwängen ihrer Umgebung aus und geht mit Undine nach Amerika. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindert über Jahre ihre Rückkehr nach Berlin. So erfährt Sonja erst 1919 am Sterbebett ihres Großvaters von dem Familiengeheimnis. Als Alma (Anja Kling) zu Gustafs Beerdigung aus den USA zurückkommt, wird sie von ihrer fast erwachsenen Tochter (Josefine Preuß) mit bitteren Vorwürfen konfrontiert.

"Das Adlon: Eine Familiensaga" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

"Das Adlon: Eine Familiensaga" ist eine ZDF/ORF-Koproduktion mit MOOVIE - the art of entertainment, gefördert mit Mitteln des Medienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW und des FilmFernsehFonds Bayern.

