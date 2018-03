Spindelegger: "Junge Menschen beweisen Solidarität mit den Ärmsten"

Sternsinger zu Gast bei Außenminister und Staatssekretär im Außenministerium

Wien (OTS) - "Ich freue mich Jahr für Jahr über das Engagement und die Begeisterung der Sternsinger", erklärte Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger anlässlich ihres heutigen Besuchs im Außenministerium. Im Rahmen der Sternsingeraktion setzen sich tausende Kinder und Jugendliche für Menschen in Entwicklungsländern ein und geben diesen neue Chancen und Hoffnung.

"Vor Jahren war ich selbst als Sternsinger unterwegs und deswegen freut es mich besonders, dass der Fokus der diesjährigen Sternsingeraktion auf Äthiopien, einem Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, liegt", hielt Staatssekretär Reinhold Lopatka fest. So unterstützt die Dreikönigsaktion für 2013 konkrete Projekte in Äthiopien: In Dire Dawa, der zweitgrößten Stadt Äthiopiens, werden mit den Spendengeldern Straßenkinder unterstützt ihr Leben zum Besseren zu wenden. In der Region Qarssa sollen durch Bildungs-Initiativen, besseres Saatgut und nachhaltige Anbautechniken die Ernährungssituation und die Einkommensverhältnisse der Bewohner der Region verbessert werden.

Mit den Spenden der Dreikönigsaktion werden jährlich rund 500 Hilfsprojekte in 20 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. 15,3 Millionen Euro brachte die Sternsingeraktion 2012 ein. "Ein beeindruckender Betrag", so Spindelegger. "Ich hoffe, dass die Österreicherinnen und Österreicher auch heuer wieder bereit sind zu helfen und den Einsatz der Kinder und Jugendlichen für Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, unterstützen", ergänzte der Außenminister.

Die Arbeit der Dreikönigsaktion wird auch durch die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (www.entwicklung.at) gefördert.

