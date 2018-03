EANS-News: ILAND GREEN TECHNOLOGIES SA / ILAND veröffentlicht geplante Umsatz-Entwicklung und kündigt die Gründung einer neuen Vertriebsgesellschaft an

Neue Produkte

ILAND Green Technologies S.A. (Börse

Berlin, WKN: A1JMYV, ISIN: CH0141495942) ist erfreut, die in Kürze geplante Gründung einer neuen Vertriebsgesellschaft bekannt zu geben.

Nach solider Entwicklungsphase nun gewaltiger Umsatzsprung erwartet

Nach mehrjähriger Produkt-Entwicklung erwartet das Unternehmen in diesem Jahr einen gewaltigen Umsatzsprung. Seit Oktober 2012 läuft nun auch die erwartete Serienproduktion des kleinsten tragbaren Solargenerators "TREK", dessen erste Produktionscharge bereits komplett ausverkauft ist.

Erhebliche Investitionen im Bereich Vertrieb und Marketing geplant

ILAND plant nun für 2013, erhebliche Investitionen im Bereich Vertrieb und Marketing zu tätigen. In den nächsten Wochen soll eine erste Vertriebsgesellschaft gegründet werden, um ILAND-Produkte speziell in Europa zu promoten und zu vertreiben. Dabei fokussiert sich das Unternehmen in erste Linie auf 2 große Märkte:

Outdoor- und Freizeit-Markt

Die mobilen und tragbaren Solargeneratoren von ILAND, verfügbar in verschiedenen Dimensionen, ermöglichen je nach Modell nicht nur eine völlige Autonomie für elementaren Strom, sondern auch für Licht und Trinkwasser. Dank ihrer einzigartigen Eigenschaften sind Produkte von ILAND bereits bei verschiedenen Armeen und humanitären Organisationen im Einsatz. Im Frühjahr 2013 geht ILAND nun konsequent den Outdoor- und Freizeitmarkt an, der international ein immenses Potential aufweist. Geplant ist, kurzfristig eine Tochterfirma in Deutschland zu etablieren, um die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch Benelux und benachbarte osteuropäische Länder wie Polen und die Slowakei kundennah zu bearbeiten. Die deutsche Niederlassung wird neben Marketing und Vertrieb auch die gesamte Logistik, den Zahlungsverkehr und den Kundendienst gewährleisten. Je nach Umsatzvolumen ist auch eine Montagelinie für die bearbeiteten Märkte vorgesehen. Bekannte Forscher und Abenteurer wie Mike Horn und Andere setzen bei ihren anspruchsvollen Expeditionen ILAND-Produkte ein. ILAND geht davon aus, dass allein die deutsche Tochterfirma in den nächsten 18 Monaten einen Umsatz von konservativ 10 - 15 Millionen Euro erzielen kann.

Militärmarkt und NGO

ILAND verhandelt mit zahlreichen Armeen und humanitären Organisationen für den Einsatz mobiler und tragbarer Solargeneratoren, ausgestattet mit Wasserpumpen und Filtern. Ziel ist, bei Einsätzen und Missionen eine völlige Autonomie an Licht, elementarem Strom und Trinkwasser zu gewährleisten. Neben den Solargeneratoren gehören auch Solarzelte und Autark-Lösungen für Camps zum Vertriebsprogramm. Militärkunden aus der Schweiz, Italien, Frankreich, Finnland, Australien, etc., sowie die NATO-Organisation NAMSA, aber auch humanitäre Organisationen wie das Rote Kreuz und die UNO-Sektion UNHCR sind bereits Kunden von ILAND und schätzen die einmaligen Eigenschaften und die erstklassige Qualität der "Made in Switzerland"-Produkte. Nach Abschluss aller Testphasen ist von großen Bestellungen durch Militär und NGOs auszugehen. Manche potentiellen Einzelkunden sprechen von bis zu 10.000 Einheiten für die ILAND-Produkte "TUBE" und "TREK". Bei Einzelpreisen von ca. 1500 Euro für das Modell "TUBE" und 350 Euro für "TREK" besteht im Jahr 2013 ein weiteres Umsatzpotential im Segment Militär/NGO von 25 Millionen Euro. In den Folgejahren erwartet das Unternehmen eine stark steigende Umsatz-Entwicklung. ILAND ist seit mehreren Jahren Entwicklungspartner des Schweizer Militärs.

Zum Unternehmen:

ILAND Green Technologies S.A. ist ein global agierender Hersteller für innovative Solarprodukte aus der Schweiz. ILAND deckt die wichtigsten Versorgungsbereiche ab, für die bisher keine marktrelevanten Lösungen existierten.

ILAND Green Technologies S.A.

Avenue du Mail 59

CH - 2000 Neuchâtel

Phone : +41 32 930 29 81

Fax : +41 32 930 29 31

Email : info @ iland-solar.com

http://www.iland-solar.com

