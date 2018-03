ÖVP - T E R M I N E

(2. Woche vom 7.1. bis 13.1.2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-411

MONTAG, 7. Jänner 2013 14:00 Die Sternsinger/innen Stammersdorf besuchen BM Dr. Reinhold Mitterlehner (BMWFJ, Stubenring 1, 1010 Wien) 17:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf und MEP Elisabeth Köstinger beim traditionellen "Sauschädelessen" (Raiffeisenhaus Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz, 1020 Wien) DIENSTAG, 8. Jänner 2013 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 12:30 BM Dr. Maria Fekter, StS Dr. Reinhold Lopatka, ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf und MEP Elisabeth Köstinger nehmen an der "Sozialpartnerschaftlichen Knackwurstjause" teil (Sky Lounge, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien) 17:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Förderpreis-Verleihung des Verbandes der Österreichischen Zeitungen (BMWF, Stubenring 1, 1010 Wien) 20:15 BM Dr. Michael Spindelegger beim "Bürgerforum des ORF" zum Thema "Wehrpflicht oder Berufsheer / Zivildienst oder Sozialjahr" (ORF2) MITTWOCH, 9. Jänner 2013 10:00 Pressegespräch mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner anlässlich der "Vienna Autoshow 2013" zum Thema "Bilanz der österreichischen Fahrzeugwirtschaft für das Jahr 2012 und Ausblick auf 2013" (Messe Wien, 1020 Wien) 17:00 Der Zweite NR-Präsident Fritz Neugebauer und der Militärkommandant von Wien Brigadier Mag. Kurt Wagner laden zur Buchpräsentation "Wien – 2000 Jahre Garnisonsstadt – Band 3 Innere Stadt" (Parlament, Budgetsaal, 1017 Wien) Oberösterreich-Besuchstag von BM Mag. Johanna Mikl-Leitner, BM Dr. Maria Fekter und BM Dr. Michael Spindelegger Tirol-Besuchstag von BM Dr. Beatrix Karl Steiermark-Besuchstag vom BM DI Nikolaus Berlakovich DONNERSTAG, 10. Jänner 2013 10:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Treffen des Nabucco Komitees (Sofia) 13:00 BM DI Nikolaus Berlakovich verleiht Umweltzeichen an Tourismusbetriebe auf der Tourismusmesse und eröffnet die Messe "Cook & Look" (Messe Wien, 1020 Wien) 17:00 MEP Elisabeth Köstinger bei der Präsentation des "Waldkalenders" (Höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft, Dr.-Theodor-Körner-Straße 44, 8600 Bruck/Mur) Steiermark-Besuchstag von BM Dr. Beatrix Karl Kärnten-Besuchstag von BM Dr. Michael Spindelegger FREITAG, 11. Jänner 2013 11:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Amtseinführung der neuen Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Mag. Ilse-Maria Vrabl-Sanda (Festsaal des Justizplastes, Schmerlingplatz 11, 1010 Wien) Burgenlandbesuchstag von BM Dr. Michael Spindelegger SAMSTAG, 12. Jänner 2013 19:00 ÖVP-Delegationsleiter und Vizepräsident des Europäischen Parlaments MEP Mag. Othmar Karas besucht den 60. Hietzinger Bürgerball (Parkhotel Schönbrunn, 1130 Wien) 19:00 MEP Elisabeth Köstinger besucht den 70. NÖ Bauernbundball (Austria Center Vienna, 1220 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at