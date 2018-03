EANS-Adhoc: Jungfraubahn Holding AG / Jungfraubahn erzielte Besucherrekord im Jubiläumsjahr

03.01.2013

Die Jungfraubahn-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück. Noch nie in der hundertjährigen Geschichte der Jungfraubahn haben so viele Menschen das Jungfraujoch besucht wie im Jahr 2012. 833'000 Gäste fuhren zur höchsten Bahnstation Europas, was einer Zunahme von 8,9 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor entspricht. Ausschlaggebend für die Steigerung war insbesondere das Asiengeschäft. Es zahlte sich aus, dass das Unternehmen die asiatischen Märkte intensiv bearbeitete und die Marke Jungfraujoch - Top of Europe stärken konnte.

Durchzogen fällt die Bilanz in Bezug auf die weiteren Bahnen der Jungfraubahn-Gruppe aus. Während die Harderbahn ebenfalls einen Passagierrekord erzielte und ein Plus von 14,5 Prozent erreichte, beförderte die Firstbahn 2,5 Prozent weniger Gäste als im Jahr 2011. Die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren verzeichnete einen Rückgang der Passagierzahlen von 5 Prozent.

Der Start der Jungfraubahn-Gruppe in die Wintersaison 2012/2013 ist gelungen. Am 1. Dezember 2012, drei Wochen früher als im Jahr zuvor, konnten die ersten Anlagen geöffnet werden. Die Wintersportler erfreuten sich in den ersten Dezemberwochen und über die Festtage hervorragender Pistenverhältnisse. Vom Saisonstart bis zum 2. Januar 2013 verzeichnete die Jungfrau Ski Region 186'000 Skier Visits und erreichte gegenüber der gleichen Periode vor einem Jahr ein Plus von 40,9 Prozent.

Personenfrequenzen Personenfrequenzen Veränderung 2012 2011 in Prozent -Jungfraubahn 833'000 765'000 8,9 (Jungfraujoch an) -Grindelwald-First 429'000 440'000 -2,5 (Tal ab) -Mürrenbahn 518'000 545'000 -5,0 (Gesamtfrequenzen) -Harderbahn 197'000 172'000 14,5 (Gesamtfrequenzen)

Skier Visits Skier Visits Veränderung 1.1.2012 - 31.12.2012 1.1.2011 - 31.12.2011 in Prozent

-Jungfrau Ski Region 1'062'000 1'073'000 -1,0

Skier Visits Skier Visits Veränderung Saisonstart - 2.1.2013 Saisonstart - 2.1.2012 in Prozent

-Jungfrau Ski Region 186'000 132'000 40,9

