Schneeberger zu Team Stronach: Lugar der Lüge überführt

Wer so mit der Wahrheit umgeht, der hat in der Politik nichts verloren

St. Pölten (OTS/NÖI) - "In der gestrigen ZiB2 hat Lugar noch Wahrheit, Fairness und Transparenz für sich und seine Bewegung gepachtet, aber nur wenige Stunden später wurde er durch Gunnar Prokop der Lüge überführt. Wer so mit der Wahrheit umgeht, der hat in der niederösterreichischen Politik nichts verloren, Herr Lugar", erklärt VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger anlässlich der heutigen Aussagen von Gunnar Prokop im ORF.

