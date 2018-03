Lugar: Team Stronach bietet in NÖ Zusammenarbeit an

Baden (OTS) - Das Antreten in Niederösterreich versteht das Team Stronach als Angebot zur Zusammenarbeit im Interesse Niederösterreichs. "Wir können nur gemeinsam etwas bewegen, wenn wir das Land wieder auf einen guten Kurs bringen wollen. Wir bieten unsere volle Unterstützung in wirtschaftlichen Fragen an, denn da besteht dringendster Handlungsbedarf, wenn man sich die Malversationen in Niederösterreich ansieht," sagt heute der stv. Parteiobmann, Klubobmann Robert Lugar.

Zur Entscheidung, dass Karin Prokop nicht für den Landtag kandidiert meint Lugar: "Karin Prokop unterstützt das Team Stronach für Niederoesterreich. Sie hat Ihre Aufmerksamkeit immer schon auf bundespolitische Angelegenheiten gerichtet."

