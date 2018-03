"Narrisch guate Höhepunkten" eröffnen am 5. Jänner 2013 die ORF-Faschingssaison

Außerdem: Zwei neue "Narrisch guat"-Ausgaben

Wien (OTS) - Österreichs Faschingsgilden in Bestform - seit 20 Jahren ist "Narrisch guat" fixer Bestandteil des ORF-Faschingsprogramms. Die "Narrisch guaten Höhepunkte" der vergangenen zwei Jahrzehnte sorgen am Samstag, dem 5. Jänner 2013, um 20.15 Uhr für beste Faschingsstimmung in ORF 2 Außerdem stehen auch heuer wieder zwei neue "Narrisch guat"-Ausgaben auf dem ORF-Faschingsprogramm, die wie jedes Jahr im ORF-Landesstudio Kärnten aufgezeichnet werden. Zu sehen ist die Leistungsschau der heimischen Carnevalisten am Mittwoch, dem 6., und am Samstag, dem 9. Februar, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2.

"Narrisch guate Höhepunkte" am 5. Jänner in ORF 2

Eröffnet wird das Pointenfeuerwerk mit dem Sketch "Die Gendarmen" aus dem Jahr 1994 von der Faschingsgilde St. Andrä. Weiter geht es mit Joseph Teng und Sepp Wölbitsch (Möllbrücke) und ihrer "Führerscheinprüfung", "Die Restler" vom Stadtrichter zu Clagenfurth und "Die Massage" vom Feistritzer Faschingsrat (1995). Von 1997 sind der "Wurbala Fredl" vom Bärnbacher Faschings Club und "Kindermund" vom Feistritzer Faschingsrat in der Highlightssendung dabei. Die Einlage der Garde der Faschingsgilde St. Veit von 1999, s'Quintett des Feistritzer Faschingsrats von 2001 sowie die Sketches der Faschingsgilde Traiskirchen und von Lachgas aus 2004 dürfen ebenfalls nicht fehlen. Ein "narrisch guates"-Wiedersehen gibt es auch mit "Mei potschertes Leben" (Möllbrücke 2005), "Dr. Schnaller" (Feistritzer Faschingsrat 2006) und dem "Brunch" des Bärnbacher Faschings Clubs (2009). Das Jahr 2010 ist mit dem "Fockenbauern" (Feldkirchen) und der "Rechenaufgabe" der Faschingsgilde Steuerberg vertreten. 2011 sorgten das "Hypo-Ballett" der Faschingsgilde Steinfeld und der "Jäger auf der Pirsch" der Faschingsgilde Vorchdorf für beste Unterhaltung. Zu Ende geht der Rückblick auf 20 Jahre "Narrisch guat" mit einem weiteren "Kindermund" des Feistritzer Faschingsrats.

Außerdem sind die "Narrisch guaten Höhepunkte" als Live-Stream und sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

