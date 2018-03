Tierwelt Herberstein-Rekordergebnis: Plus 11% bei den Besucherzahlen 2012

"Das ist das beste Ergebnis seit der Gründung im Jahr 2006!", verkündet Tierwelt Herberstein Geschäftsführerin Doris Wolkner Steinberger stolz.

Stubenberg (OTS) - 194.237 Gäste haben den eindrucksvollen Tierpark, das gepflegte Gartenschloss und das anspruchsvolle Gironcoli Museum im vergangenen Jahr besucht. Das bedeutet eine Steigerung von beinahe 19.000 Gästen und das sind um 11 Prozent mehr als im schon sehr guten Jahr davor.

Der "Steirische Landestiergarten" (so der exakte Firmenname des im Eigentum des Landes Steiermark stehenden Zoos) konnte mit vielen Attraktionen beim Publikum Punkten. Geschäftsführerin Doris Wolkner-Steinberger: "Das Besucherplus von 11 Prozent führen wir auf Bonuskarten - wie etwa Genuss- und Steiermark Card - sowie auf unsere engagierte Marketingarbeit zurück. Auch die jährlichen Schwerpunktthemen kommen bei den Besuchern gut an." Seit 2010 setzt man in Herberstein auf dieses Konzept, nach "Afrika" und "Nordamerika" waren 2012 "Die Göttertiere der Inka" Programmschwerpunkt.

Jahresthema 2013: "In 80 Tagen um die Welt"

Vor 140 Jahren (als Jules Verne seinen Helden Phileas Fogg in nur 80 Tagen um die Welt geschickt hatte) war es noch eine richtige Herausforderung: Per Eisenbahn, Dampfschiff und Reiseelefant ging es rund um den Globus, alle 5 Kontinente mussten in nur 80 Tagen bereist werden.

"Wir laden heuer auch zu einer Weltreise durch die Tierwelt! Zu Fuß erreichen die großen und kleinen Besucher alle Kontinente und erfahren dabei Interessantes aus der Geschichte und dem Reich der Tiere. Wir brauchen für diese Weltreise nicht 80 Tage, sondern im schnellsten Fall gerade mal 80 Minuten, Genießer und ambitionierte "Jungforscher" nehmen sich aber mehr Zeit für diese Tier-Welt-Reise", sagt Herberstein-Marektingchefin Michaela Frewein. Zwischen 1. April und 8. September soll das Jahresthema "In 80 Tagen um die Welt" Besucher begeistern.

Tier- und Wildpark unter einem Dach

Gleichzeitig zieht Doris Wolkner-Steinberger Bilanz über beide unter ihrer Führung stehenden Ausflugsziele Herberstein und Mautern:

"Insgesamt haben im letzten Jahr 250.000 Gäste unsere Betriebe besucht. 2011 waren es 230.500, - also gab es auch in Mautern im Vorjahr ein leichtes Plus."

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Frewein

Marketingleitung Steirischer Landestiergarten GmbH

Buchberg 50, 8223 Stubenberg am See

Tel. 03176 80777 / Email: m.frewein @ tierwelt-herberstein.at