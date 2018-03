itelligence AG wird Teil des Partner-Programms von SuccessFactors

Bielefeld (ots) - itelligence AG ist ab sofort Teil des Partner-Programms von SuccessFactors, ein Unternehmen der SAP und führender Anbieter von cloud-basierten Business Execution Software-Lösungen. itelligence AG, bereits erfolgreicher SAP Channel-Partner für den Vertrieb von SAP Business ByDesign, wird zukünftig als SuccessSales-Partner die SuccessFactors BizX Suite für Business Execution in Europa vertreiben.

Mit SAP Business ByDesign konnte itelligence AG bereits umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in cloud-basierten Geschäftsprozessen erlagen. SuccessFactors ist der führende Anbieter cloud-basierter Business Execution Software mit Lösungen rund um die Schwerpunkte Geschäftsausrichtung und Mitarbeiterleistung, für Unternehmen jeder Größe aus mehr als 60 Branchen. Mit der neuen Partnerschaft wird itelligence ihren Kundenstamm erweitern und nicht nur Bestandskunden der SAP, sondern auch Neukunden individuell und mit einem skalierbaren Ansatz adressieren können.

Herbert Vogel, Vorstandsvorsitzender, itelligence AG: "Dank der Partnerschaft mit SuccessFactors können wir unseren Kunden ein optimales Produktportfolio im Bereich Human Capital Management zur Verfügung stellen und jedem einzelnen Mitarbeiter länderübergreifende Services anbieten."

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit rund 2.700 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und die Schweiz realisiert itelligence für über 4.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2011 einen Gesamtumsatz von 342,4 Mio. Euro. itelligence ist "Top Consultant" 2012.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Dicke

Public Relations/Presse



itelligence AG

Königsbreede 1

D-33605 Bielefeld



e-mail: silvia.dicke @ itelligence.de

phone: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107

fax: +49 (0) 521 / 9 14 45 - 201



http://www.itelligence.de

http://blog.itelligence.de/