ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup in Oberhof

Am 4. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 4. Jänner 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Staffel-Bewerb der Herren beim Biathlon-Weltcup in Oberhof um 17.25 Uhr, die Höhepunkte vom Volvo Ocean Race 2012 um 18.50 Uhr und von den Österreich-Spielen bei der American-Football-WM 2011 um 20.15 Uhr sowie Funsport mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 17.15 Uhr.

Oberhof in Deutschland ist die erste Station der Biathleten im neuen Jahr. Den ersten Staffelbewerb in dieser Saison in Hochfilzen hat Norwegen in einer Zeit von 1:17:55,2 Stunden gewonnen und hat dafür nur einen Nachlader benötigt. Frankreich dagegen benötigte sechs Nachlader, um mit 34,5 Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz zu kommen. Russland kam mit neun Nachladern auf den dritten Rang. Vierte wurde die Heim-Mannschaft Österreich mit 1:29,6 Minuten Rückstand vor der Tschechischen Republik als Fünfte und Deutschland auf Platz sechs.

Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 3. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

