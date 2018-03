2013 bringt neue Regelungen für Auto- und Mietwagen-Fahrer

Köln (ots) - 2013 bringt für Auto- und Mietwagen-Fahrer verschiedene ökologische Neuerungen wie die Anmietung von Elektroautos, neue Umweltzonen und eine Ökosteuer für Mietwagen.

Ab sofort können Reisende in Frankreich emissionsfreie Wagen anmieten: billiger-mietwagen.de bietet in allen größeren französischen Städten Elektro-Kleinwagen an. Kunden laden die Autos entweder an gekennzeichneten öffentlichen Steckdosen oder zuhause auf und kommen mit einem vollen Akku bis zu 120 Kilometer weit. Außerdem sind in Frankreich schon seit einigen Monaten Alkoholtestgeräte in jedem Auto vorgeschrieben, auch für Mietwagen. Aufgrund von Lieferengpässen der Gerätehersteller zahlen Autofahrer jedoch erst ab März 2013 eine Geldstrafe, falls sie kein Testgerät mitführen.

Auf Mallorca streiten zurzeit Autovermieter und balearische Behörden darüber, ob Urlauber ab April 2013 die geplante Ökosteuer für Mietwagen von je nach Kategorie 3,50 bis 9 Euro pro Tag zahlen müssen. Eine endgültige Entscheidung darüber steht noch aus.

Mehrkosten durch erhöhte Benzinpreise in Deutschland sollen demnächst durch eine neu eingerichtete Markttransparenz-Stelle vermieden werden. Autofahrer sollen durch die Berichte der Stelle einen Überblick über die Benzinpreis-Entwicklung erhalten und entsprechend gezielter günstigen Kraftstoff tanken können. Eine weitere Neuerung in Deutschland stellen zusätzliche Umweltzonen u.a. in Mainz, Wiesbaden, Köln und dem Ruhrgebiet dar, in denen nur noch Wagen, die sehr strikten ökologischen Vorschriften entsprechen, fahren dürfen. Die gute Nachricht für Mietwagenfahrer ist, dass Vermieter ihre Flotten fast immer mit der grünen Plakette Nummer 4 ausstatten. Damit sind Fahrten in allen Umweltzonen erlaubt. Eine für deutsche Auto-und Mietwagenfahrer ungünstige Neuerung: Wer eine zeitlich befristete Parkdauer überschreitet, muss ab April 15 statt 10 Euro zahlen. Das gilt auch für Mietwagen-Fahrer.

