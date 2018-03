Sternsinger im Ringturm: Unterstützung für Äthiopien

Wien (OTS) - Im Rahmen der Dreikönigsaktion stattete eine Sternsinger-Gruppe der Schottenpfarre Wien gemeinsam mit Sigrid Kickingereder, Vorsitzende der Katholischen Jungschar Österreich, und

Mag. Erwin Eder, Geschäftsführer der Dreikönigsaktion, dem Ringturm einen Besuch ab. Dort wurden Caspar, Melchior und Balthasar von Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtische Versicherungsvereins, empfangen und im Anschluss mit einer Jause verköstigt.

"Das große Engagement vieler tausender Kinder als Sternsingerinnen und Sternsinger ist beeindruckend. Es zeigt, dass sich auch junge Menschen für die Gesellschaft einsetzen. Als langjähriger Partner der Dreikönigsaktion freut es uns, mit unserer Unterstützung auch einen Beitrag zu leisten", so Dr. Günter Geyer.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group, ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar und unterstützt damit die Arbeit dieses Hilfswerks in 20 Ländern. Rund 85.000 Mädchen und Buben bringen zwischen 27. Dezember 2012 und 6. Jänner 2013 Segenswünsche in die österreichischen Haushalte und sammeln dabei Spenden. Im vergangenen Jahr haben die Österreicherinnen und Österreicher fast 15,3 Millionen Euro gespendet und damit rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika gefördert.

Hilfe für Straßenkinder und Frauen

Mit Äthiopien steht bei der Sternsingeraktion 2013 eines der ärmsten Länder der Welt im Fokus. Rund ein Drittel der Bevölkerung lebt von weniger als einem Euro pro Tag, fast die Hälfte ist unterernährt. Kriege, Dürrekatastrophen und Hungernöte haben die Armut im nordostafrikanischen Land noch verschärft. Auf 100.000 Einwohner kommen drei Ärzte - 478 sind es beispielsweise in Österreich. Das äthiopische Bildungssystem gehört zu den schlechtesten in Afrika: Mehr als die Hälfte der weiblichen Bevölkerung sind Analphabetinnen, nur 40 Prozent der Kinder besuchen eine Grundschule.

Mindestens 300.000 Kinder leben in Äthiopien auf der Straße. Neben Mangelernährung und Kinderarbeit sind sie auch Gewalt und Krankheiten ausgesetzt. Die Dreikönigsaktion unterstützt darum ein Projekt zum Schutz von Straßenkindern in Dire Dawa, der zweitgrößten Stadt des Landes. "Bei uns gibt es viele Gründe, warum Kinder und Jugendliche auf der Straße landen: Ihre Eltern sterben an Aids/HIV oder sind zu arm, um sie zu ernähren. Andere sind vor Dürre und Krieg in die städtischen Slums geflüchtet", erklärt Projektpartner Tewodros Amare die Situation.

Frauen sind in Äthiopien nicht nur gesellschaftlich benachteiligt, sondern auch Gewalt ausgesetzt. Ein von der Dreikönigsaktion gefördertes Projekt hilft, die Lebensumstände von Mädchen und Frauen in der Stadt Qarssa zu verbessern. Neben dem Schulbesuch von Mädchen und der Berufsausbildung für Jugendliche sorgen sich die Projektpartnerinnen und Projektpartner vor Ort auch um die Stärkung der lokalen Gemeinschaft und von Frauengruppen.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG) und unterstützt den Konzern in allen kulturellen und sozialen Belangen. Dabei wird großer Wert auf den grenzüberschreitenden Kulturaustausch gelegt, der Platz und Freiräume für die kulturelle Entfaltung schafft. Im Rahmen von Kooperationen und Initiativen werden gezielt die Tätigkeiten von sozial aktiven Organisationen, vor allem in jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die Vienna Insurance Group tätig ist, unterstützt. Darüber hinaus befasst sich der Wiener Städtische Versicherungsverein in seiner Funktion als Hauptaktionär mit strategischen Grundsatzfragen des Konzerns.

