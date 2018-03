5.000 zusätzliche Vollautomaten und 50 neue Arbeitsplätze bei café+co International Holding

Führender Kaffeedienstleister in Zentral- und Osteuropa baute Umsatz im vergangenen Jahr auf 156 Millionen Euro aus

Wien (OTS/LCG) - café+co International Holding konnte die Rolle als führender Kaffeedienstleister in zwölf Ländern Zentral- und Osteuropas auch im vergangenen Jahr ausbauen. Im zurückliegenden Wirtschaftsjahr steigerte die Unternehmensgruppe mit ihren 15 Tochtergesellschaften den Umsatz auf 156 Millionen Euro. Maßgeblich für das Wachstum trotz des Abschwunges in der Eurozone, negativer Wechselkurseffekte sowie volatiler Rohstoffpreise sind die positive Entwicklung der Neuauftragslage sowie die erfolgreiche Einführung neuer Produktlinien. Im Oktober 2012 konnte café+co International Holding sogar den stärksten Neukundenzuwachs in der Unternehmensgeschichte verzeichnen.

"Insbesondere in Osteuropa sehen wir aufgrund des vergleichsweise noch geringen Pro-Kopf-Verbrauchs an Kaffee Wachstumschancen. Während in Österreich rund acht Kilogramm pro Person und Jahr konsumiert werden, liegt diese Zahl in vielen osteuropäischen Ländern noch unter der Hälfte", erklärt CEO Gerald Steger. Der Bedarf nach qualitativ hochwertigem Kaffee zu fairen Preisen am Arbeitsplatz steige laut Steger weiter, wenngleich die im zweiten Halbjahr gestiegene Arbeitslosigkeit sich deutlich auf den Absatz auswirke. "Als Betriebsdienstleister befinden wir uns in einer Schicksalsgemeinschaft mit unseren Kunden", so Steger. Auch die eingebrochenen Wechselkurse in CEE reduzierten Umsatz und Ergebnis. Mit weiteren Innovationen, Diversifikation und einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ausgezeichneten Energiewerten der Geräte rüstet sich café+co International Holding als starker Kaffee-Partner für wirtschaftlich herausfordernde Bedingungen in der Zukunft.

5.000 weitere Espressoanlagen und Automaten, erfolgreicher Launch der Gastronomie-Linie

Europaweit wurden binnen eines Jahres 5.000 zusätzliche Espressoanlagen und Automaten platziert, wodurch die Gesamtzahl auf 60.000 angewachsen ist. Für die erst letztes Jahr eingeführte Gastronomie-Linie konnten rund 50 Neukunden gewonnen werden. "Die Übernahme des Investitionsrisikos für die hochwertigen Maschinen durch café+co sowie die Flexibilität bei der Wahl des Kaffees mit höchster Qualität trifft die Bedürfnisse der Hoteliers und Gastronomen", so Steger.

Mit neuen Standorten im Einkaufszentrum Q19 (Wien), im Mozarthaus Vienna, dem Haus der Musik in Wien und dem Vienna International Airport wuchs die Zahl der Selbstbedienungscafés auf elf Standorte in Österreich und Deutschland an. Anfang 2013 wird café+co unter der Bezeichnung "café+co Café" sein erstes Bedienungs-Café im neuen Raiffeisengebäude in Wien eröffnen. Durch das innovationsgetriebene Wachstum der Unternehmensgruppe wurden im Wirtschaftsjahr 2011/2012 50 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Umsatzentwicklung café+co International Holding (ohne Handelswarenumsätze)

Jahr 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Umsatz (Mio. EUR) 156 150 134 126 128 Anzahl Automaten 60.000 55.000 50.000 46.000 44.000 Mitarbeiter 1.350 1.300 1.200 1.150 1.150

Gute Performance in den Auslandsmärkten

In Deutschland erwirtschaftete das Unternehmen im zurückliegenden Wirtschaftsjahr ein zweistelliges Wachstum. Zufrieden zeigt sich Steger ebenfalls mit der Entwicklung in Tschechien und in den Balkanstaaten. In Polen, einem traditionell großen Teemarkt, wurde mit dem Markttest für Teevollautomaten begonnen. "Für die Herausforderungen der nächsten Jahre sind wir mit neu errichteten Unternehmensstandorten, Innovationskraft, Nachhaltigkeit und regionaler Verankerung bestens gerüstet. Durch unser dichtes Service-Netz erzielen wir die kürzesten Reaktionszeiten für unsere Kunden und gleichzeitig die niedrigsten CO2-Werte pro Becher bzw. Tasse Kaffee", so Steger.

Über café+co International Holding

café+co International Holding ist der führende Kaffeedienstleister in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Die zur Leipnik-Lundenburger Invest AG (LLI AG) gehörende Unternehmensgruppe ist derzeit mit 15 Tochtergesellschaften in zwölf Ländern tätig (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Polen, Bosnien, Serbien, Rumänien, Russland). Die café+co Gruppe beschäftigt sich mit Betrieb und Service von Espressomaschinen und Automaten für Heißgetränke, Kaltgetränke und Snacks sowie mit der Führung von Betriebsrestaurants. Die vollautomatischen "café+co Shops" finden sich in Unternehmen ebenso wie im öffentlichen Bereich (Ämter, Spitäler und Autobahn Rastplätze, Tankstellen). Weiters bietet café+co eine eigens entwickelte Produktlinie für die Hotellerie und Gastronomie an. Jährlich werden an 60.000 café+co-Automaten mehr als eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. Weitere Informationen unter http://www.cafeplusco.com sowie

http://www.facebook.com/cafepluscointernational.

Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung unter

http://presse.leisuregroup.at/cafeplusco/steger zur Verfügung.

Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter http://www.leisure.at. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

http://www.leisure.at/presse