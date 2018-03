Neuer CMO bei Acision mit Fokus auf IP und Enterprise Messaging Services

Reading, England (ots/PRNewswire) - JF Sullivan unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung und Durchführung strategischer Marketing-Programme, um führende Marktposition von Acision im Mobile

Messaging-Sektor zu stärken

Der führende Mobile Messaging Anbieter Acision hat JF Sullivan als neuen Chief Marketing Officer (CMO) eingestellt. In der neu geschaffenen Position wird JF Sullivan wird alle Marketingbereiche von Acision, einschliesslich strategischem, Corporate- und Produktmarketing, verantworten. Zu seinen Aufgaben zählen die Entwicklung von Marketing-Strategien, globale Kommunikation sowie Marktentwicklung. Zusätzlich wird JF eine Reihe von Programmen leiten, mit dem Ziel die Marke Acision und die globale Marktposition zu stärken, die Interaktion mit den Kunden zu optimieren und so verstärkt Nachfrage für Acisions Produkte im Einklang mit Kundenanforderungen und Markttrends zu schaffen.

Mit seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung in verschiedensten Marketingpositionen in der IT und Telekommunikationsbranche bringt JF einen reichen Erfahrungsschatz in der Entwicklung von "Go-to-market"-Programmen, der Erstellung von unterstützenden Materialien, Lead Generation Initiativen, Channel Marketing sowie Web Development und Enablement mit. Er wird eng mit den relevanten Stakeholdern in der Entwicklung und Durchführung von Marketinginitiativen, die der strategischen Ausrichtung von Acision entsprechen, zusammenarbeiten sowie Marktbotschaften entsprechend weiterentwickeln und sicher zu stellen dass diese konsistent nach innen und aussen kommuniziert werden. Darüber hinaus wird er mithelfen Business-Szenarien für die Kernbereiche IP Messaging, Enterprise Messaging und Global Services zu entwickeln.

"Als neuer CMO kommt JF zu einer spannenden Zeit zu Acision, in der wir die Marktnachfragen für unsere IP und Enterprise Messaging-Initiativen ausbauen und unsere führende Position im Mobile Messaging Ecosystem weiter halten wollen. Seine internationale Expertise im Produkt Marketing wird besonders wertvoll sein, wenn wir neue Lösungen am Markt einführen und unsere Mobile Messaging Marktposition weiter ausbauen," sagt Jorgen Nilsson, Chief Executive bei Acision

"Die Telekommunikationsbranche ändert sich stetig und es wichtig das Acision relevant bleibt, und zwar durch Produkte, die nicht von Betreibern und Unternehmenskunden akzeptiert werden sondern auch durch Endanwender. In der Entwicklung der Next Generation IP und Enterprise Messaging-Strategien wird sich Acision darauf konzentrieren, konvergente Dienste zu ermöglichen, das Nutzererlebnis noch ansprechender zu gestalten, Services abgestimmt auf die Bedürfnisse von Unternehmenskunden zu entwickeln und den mobilen Nutzer so intelligent anzusprechen, dass wir eine positive Reaktion zurückbekommen. Ich freue mich darauf, die Nachfrage für unsere Produkte auf spannenden neuen Wege voranzutreiben sowie die Entwicklung einer neuen Kundenfokussierten Unternehmenskultur zu unterstützen, die auf dem Wettbewerbsvorsprung und der starken Marktposition von Acision basiert," ergänzt JF Sullivan.

Vor seiner Rolle bei Acision hielt JF verschiedene Senior Marketing Positionen in Unternehmen wie Cloudmark, Lotus Communications und Netscape Communications. Zuletzt arbeitete er als VP Marketing bei eleven, einem führenden E-Mail Security Service Anbieter in Deutschland. Hier was er für die übergreifende Marketing und "Go-to-market"- Strategie verantwortlich.

