In 5 Schritten zum perfekten Handschuh

Strahlender Sonnenschein, feinster Pulverschnee und ein traumhaftes Panorama. Ein Skitag wie aus dem Bilderbuch - wären da nur nicht die kalten Hände und steifen Finger. Dagegen hilft nur der richtige Schutz! Die Marke GORE-TEX® erklärt in fünf Schritten, worauf es bei der Wahl der passenden Handschuhe ankommt.

Ist es draußen kalt, frieren wir - und das meist zuerst an den Händen. Um den Winter trotz eisiger Temperaturen genießen zu können, sind passende Handschuhe das A und O. Die Marke GORE-TEX® weist in einer anschaulichen Grafik, in fünf Schritten den Weg zum richtigen Handschuh.

1) Atmungsaktivität: Um ein Auskühlen der Hände und ein klammes Gefühl durch Feuchtigkeit von innen zu vermeiden, ist eine hohe Atmungsaktivität wichtig. Bei Handschuhen mit GORE-TEX® Technologie sorgt die einzigartige Membrane dafür, dass Wasserdampf durch die Poren nach außen entweichen kann.

2) Wasserdichtigkeit: Auch Feuchtigkeit von außen führt schnell zu einem erhöhten Wärmeverlust. Die GORE-TEX® Membrane sorgt durch ihre mikroporöse Struktur dafür, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.

3) Taktilität: Nur eine hohe Griffsicherheit garantiert maximalen Fahrspaß und größtmögliche Sicherheit auf und abseits der Piste. GORE-TEX® Handschuhe mit X-TRAFIT[TM] Produkttechnologie gewährleisten die perfekte Kontrolle über Skistöcke und Snowboard zu jeder Zeit.

4) Zusätzliche Wärme: Kalte Finger können schnell den schönsten Skispaß verderben. Eine ausreichende Isolation ist daher wichtig. Je nach Sportart gibt es dafür verschiedene Isolationsstufen - doch auch die Atmungsaktivität spielt hierbei eine große Rolle. Nur ein atmungsaktiver Handschuh leitet die Feuchtigkeit nach außen und hält somit die Isolation trocken und die Hände warm.

5) Handschuhgröße: Erst ein gut sitzender Handschuh kann auch allen Anforderungen genügen. Eine korrekte Messung der Handschuhgröße ist daher wichtig. Gemessen wird der Handumfang an der breitesten Stelle der Hand - ohne Daumen.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

