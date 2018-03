Arbeitsmarkt - SP-Berger-Krotsch: Wien setzt weiterhin auf Qualifikation und Weiterbildung!

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Zunahme der Arbeitslosigkeit in Wien hat sich spürbar verlangsamt. Das beweist, dass unsere Förderungsmaßnahmen wirken", betont die SP-Gemeinderätin Nicole Berger-Krotsch in einer Kurzreplik. Während die Oppositionsparteien sich auf das permanente Schlechtreden der Arbeitsmarktdaten spezialisiert hätten, erarbeite die Stadtregierung in Kooperation mit dem AMS-Wien neue arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. "Diese Maßnahmen werden zusätzlich zur Wiener Ausbildungsgarantie, insbesondere bei Qualifikation und Weiterbildung, die Wienerinnen und Wiener noch effizienter bei der Jobsuche unterstützen", stellt die SP-Gemeinderätin abschließend klar.

