ORF SPORT + mit der Schulsport-Magazin "Schule bewegt"

Am 3. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 3. Jänner 2013, in ORF SPORT + sind das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 20.15 Uhr und die Höhepunkte von der Damen- und der Herren-Abfahrt beim Weltcup-Finale Schladming 2012 um 20.45 Uhr.

Die "Tägliche Turnstunde" fordert die Österreichische Bundes-Sportorganisation und startete dazu eine Unterschriftenaktion. Das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" bringt am 3. Jänner ein Resümee zu dieser Aktion. BSO-Präsident Peter Wittmann ist zu Gast im Studio bei Moderatorin Mirna Jukic. Weiters stellt sich das BG Stockerau mit dem Programm "Fit for Life" vor. Ebenfalls zu sehen sind Berichte über die Aktion "Fit in der Lehre" und über das Basketball-Bundesfinale im Rahmen der Schul-Olympics in Wörgl.

In der 14-täglichen Magazinsendung "Schule bewegt" von ORF SPORT + wird der Schulsport in all seinen Facetten abgebildet. Präsentatorin des Magazins ist die ehemalige Weltklasseschwimmerin Mirna Jukic, als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - vom Kindergarten bis zur Universität - werden präsentiert. Ebenso wie Projekte, die an Schulen stattfinden und zum Sport anregen. Dem Schulsport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und letztlich durch das Abbilden des schulischen Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen zu erzeugen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

