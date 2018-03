"Marc Cain Glam" Premiere auf der Mercedes Benz Fashion Week Berlin

Bodelshausen (ots) - Marc Cain präsentiert am 17.01.2013 im Hotel de Rome, anlässlich der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin, der Modepresse die neuesten Trends der Marc Cain Herbst/Winter Kollektionen 2013. Als Highlight der Fashion Show wird "Marc Cain Glam" vorgestellt, Mode für besondere Anlässe, Partys und Events. "Das feminin und sportiv interpretierte Segment ist mit einem gesonderten Hangtag versehen und soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden", sagt Marc Cain Creative Director Karin Veit.

Nach der erfolgreichen Premiere im Sommer 2012 zeigt das Modeunternehmen im Januar erneut im Hotel de Rome. Auf Grund der hohen Resonanz der letzten Presseshow findet die Modenschau dieses Mal in einer größeren Location statt - im Ballsaal. Die internationale Modepresse darf sich neben der Preview von "Marc Cain Glam" auf eine außergewöhnliche Inszenierung mit zauberhafter Kulisse freuen.

Rückfragen & Kontakt:

Marc Cain GmbH

pr @ marc-cain.de

Fon +49 7471 709 219

Fax +49 7471 709 5 219