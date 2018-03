Neuer Lehrgang für Sonderkindergartenpädagogik

LR Mennel: Entwicklung der Kinder so früh wie möglich fördern

Bregenz (OTS/VLK) - Im September 2013 startet an der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Feldkirch ein berufsbegleitender Lehrgang für Sonderkindergartenpädagogik. "Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und besonderen Bedürfnissen brauchen eine Begleitung durch gut ausgebildetes Fachpersonal, das sie so früh wie möglich in ihrer Entwicklung fördern kann", so Landesrätin Bernadette Mennel.

Voraussetzungen für die Absolvierung des fünfsemestrigen Lehrgangs sind eine abgeschlossene Ausbildung als Kindergartenpädagogin bzw. -pädagoge und mindestens zwei Jahre Berufspraxis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden für die Erziehungsarbeit mit lern- und geistig behinderten, verhaltensauffälligen, sprachgestörten, hör- und sehgeschädigten sowie körperbehinderten Kleinkindern ausgebildet. Neben Pädagogik, Psychologie und Soziologie sowie medizinischen und didaktischen Fächern ist auch die Praxis ein wesentlicher Bestandteil des Lehrgangs.

Anmeldungen sind ab sofort bis spätestens Montag, 27. Mai 2013, möglich. Für Interessierte findet am Montag, 13. Mai 2013, um 19.00 Uhr am Institut St. Josef in Feldkirch ein Informationsabend zum neuen Lehrgang statt.

Kontakt: BAKIP Feldkirch, Telefon 05522/72471-20, Internet www.bakip-feldkirch.at

