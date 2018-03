Jan, 36, Fotomodel und Rechtsanwalt aus Bad Honnef: "Ich bin der neue Bachelor!"

Köln (ots) - Er ist 36 Jahre alt, phantasievoll, vielseitig talentiert und so gutaussehend, dass er als Männer-Model begehrt ist:

Jan ist "Der Bachelor" und ab dem 2.1. bei RTL auf der Suche nach seiner Traumfrau! Wir stellen ihn vor:

Name: Jan

Alter: 36 Geburtsort: Schönebeck an der Elbe Beruf: Fotomodel und Rechtsanwalt Familienstand: ledig, zwei Kinder (ein Sohn, eine Tochter) Größe: 1,89 cm Gewicht: 88 kg Haar- und Augenfarbe:

dunkelbraun, blau-grün Hobbies: Möbel restaurieren, Joggen, etwas mit seinen Kindern unternehmen

Jan wurde 1976 in Schönebeck an der Elbe, damals noch DDR, geboren. Hier lebte er mit seinen Eltern, die heute seit fast fünfzig Jahren verheiratet sind, und seinem älteren Bruder Jens (47). Von 1983 bis 1990 ging er in Schönebeck zur Schule, nach der Wiedervereinigung wechselte er 1990 aufs Gymnasium, welches er 1995 mit dem Abitur abschloss. Im Anschluss leitete er 1996 bei der Bundeswehr in Wunstorf seinen Wehrdienst, bevor er 1997 ein Philosophiestudium in Münster begann. 1998 wechselte er nach zwei Semestern zum Studienfach Jura, welches er 2002 mit dem ersten Staatsexamen beendete. Nach seinem Rechtsrefrendariat und zweiten Staatsexamen in Münster war er ab 2004 in Hamburg als Rechtsanwalt tätig, wo er nebenbei bereits als Männer-Model jobbte. Als Model ist Jan schnell so begehrt, dass er den Job 2006 zu seinem Hauptberuf macht und für zahlreiche Fotoproduktionen gebucht wird. Heute lebt Jan in einem 300 Jahre alten Hof mit Forsthaus in Bad Honnef bei Bonn. Um die Restaurierung seines Zuhauses kümmert sich der begeisterte Hobby-Handwerker selbst, wann immer er Zeit findet.

Ein 14-jähriger Sohn und eine 3-jährige Tochter aus zwei Beziehungen sind Jans ganzer Stolz. Er sieht seine Kids regelmäßig und verbringt viel Zeit mit ihnen. Die Beziehung zur Mutter seiner Tochter endete vor einem Jahr, seitdem ist Jan Single. Dass seine bisherigen Partnerschaften gescheitert sind, führt er auf zu hohe Erwartungen zurück. "Ich habe wohl zu hohe Ansprüche und bin auch selbst nicht immer einfach", gibt er offen zu. Dabei ist Jan ist ein spontaner, phantasievoller Mensch, manchmal leicht chaotisch und immer gut gelaunt. Nun wünscht er sich, als neuer "Bachelor" in Südafrika seine Traumfrau zu finden. Die sollte eine lebensbejahende Einstellung mitbringen, Phantasie und Begeisterungsfähigkeit zeigen, und treu sein. Was Jan von einer guten Partnerschaft erwartet, sind gutes Teamwork, Leidenschaft, so akzeptiert zu werden wie man ist und den anderen auch aufzufangen, wenn es mal nötig sein sollte. "Der Bachelor" zu sein, ist für Jan nach eigener Auskunft das verrückteste Erlebnis seines bisherigen Lebens, seine Teilnahme sieht er als Herausforderung und große Chance, "auf diesem ungewöhnlichen Weg eine Frau kennen zu lernen".

Fotos und ausführliche Informationen rund um "Der Bachelor" finden Sie im Pressezentrum unter http://kommunikation.rtl.de.

"Der Bachelor" startet heute um 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge bei RTL, die weiteren sieben Folgen zeigt RTL dann jeweils mittwochs um 21.15 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

RTL Television GmbH

Konstantin von Stechow

Telefon: +49 221-45 67 42 39

Konstantin.vonStechow @ rtl.de