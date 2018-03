PHHV-Immobilienteam berät beim Verkauf des ehemaligen Generalkonsulats in Rio de Janeiro

Wien (OTS) - PHHV Prochaska Heine Havranek Vavrovsky, eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs, hat die SIVBEG als Maklergesellschaft des Bundes beim Verkauf des ehemaligen Generalkonsulats in Rio de Janeiro beraten. Verkäuferin der rund 1.000 m2 großen Liegenschaft war das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA). Die Liegenschaft, einer der letzten verfügbaren Bauplätze an der bekannten Copacabana, ging um rund 15,3 Mio. Euro in einem mehrstufigen Bieterverfahren an eine brasilianische Projektentwicklungsgesellschaft aus Sao Paulo.

PHHV-Team geleitet von Christian Marth

Unter der Leitung von Christian Marth übernahm das PHHV-Immobilienteam neben der rechtlichen Due Diligence die gesamte Vertragsgestaltung und -verhandlung. "Wir freuen uns sehr, dass wir dieses wichtige Transaktionsprojekt erfolgreich begleitet haben. Besonders die Koordinierung mit unseren Partnern vor Ort, den internationalen Sachverständigen, lokalen Behörden und der Käuferseite war eine spannende Aufgabe", erklärt Marth. "Die größte Herausforderung war neben den unterschiedlichen Rechtsordnungen, Behördenstrukturen und sprachlichen Unterschieden vor allem das komplexe Bieterverfahren. Wir sind sehr stolz auf das ausgesprochen positive Ergebnis." Christian Marth ist Partner bei PHHV und leitet den Bereich Immobilien. Mit seinem Team berät er nationale und internationale Klienten in allen Aspekten des Immobilienrechts, insbesondere bei Immobilientransaktionen.

Über das PHHV-Immobilienteam

Das PHHV-Immobilienteam, geleitet von Christian Marth, bietet durch den neuen Partner Nikolaus Vavrovsky und RA Michael Kutis seit Mai 2012 ein größeres Beratungsspektrum - von Transaktionen über Schiedsverfahren bis hin zum klassischen Wohnrecht. PHHV ist Österreichs "Real Estate Law Firm of the Year 2011 and 2012" (Corporate INTL).

Über PHHV Prochaska Heine Havranek Vavrovsky Rechtsanwälte

Das 2001 gegründete Rechtsanwaltsunternehmen PHHV mit Standorten in Wien und Salzburg gehört zu den führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien. Ein 80-köpfiges Team steht den Mandanten mit umfassendem Know-how zur Seite. PHHV bietet individuelle Lösungen auf höchstem Niveau, die persönliche Beziehung zum Mandanten hat dabei oberste Priorität. Seit 2006 ist PHHV Mitglied der internationalen Anwaltsvereinigung Alliuris und wurde als Österreichs führende Kanzlei international mehrfach ausgezeichnet.

