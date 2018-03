DataLend geht mit wettbewerbsfähigem Datenanbieter für Wertpapiermärkte live

New York (ots/PRNewswire) - EquiLend, ein führender Anbieter von Dienstleistungen für den Handel und die Abwicklungsphase für den Wertpapierhandel, gab heute den Start von DataLend bekannt, einem neuen Datenanbieter für globale Wertpapiermärkte.

EquiLend hat sich mit Datensätzen der größten Akteure des Marktes eine stabile Position als Partner der Industrie erarbeitet, was zu einer hohen Datenintegrität führt. Dank der Anwendung proprietärer Reinigungsmethoden ist die Qualität der Daten von DataLend hervorragend. Die Benutzeroberflächen sind schnell, einfach zu bedienen und eingängig. Die Daten für die Wertpapiermärkte von DataLend haben globale Reichweite und decken alle Anlageklassen, Regionen und Märkte ab.

Ben Glicher, CIO von EquiLend, erklärte: "Nach einer intensiven und erweiterten Beta-Phase ist es offensichtlich, dass wir den Wertpapiermärkten gründlich gereinigte, unverfälschte Daten in Top-Qualität bieten. Wir glauben, dass unsere Daten mehr als konkurrenzfähig sind, und unser Ziel ist es, zum Marktführer im globalen Wertpapierhandel zu werden."

Informationen zu DataLend

DataLend ist ein neuer Datenanbieter von EquiLend, ein führender Anbieter von Dienstleistungen für den Handel und die Abwicklungsphase für die Wertpapierleihbranche, die von 10 globalen Finanzinstitutionen gesichert wird: BlackRock; Credit Suisse; Goldman Sachs; J.P. Morgan Clearing; J.P. Morgan; Bank of America Merrill Lynch; Morgan Stanley; Northern Trust; State Street; und UBS. DataLend betreibt Niederlassungen in New York, Toronto, London und Hongkong.

