ORF SPORT +: Live Eishockey Inter-National-League-Spiel - Eishockeyklub Zell am See - VEU Feldkirch

Am 2. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Highlights am Mittwoch, dem 2. Jänner 2013, um 20.15 Uhr in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Eishockey Inter-National-League-Spiels Eishockeyklub Zell am See - VEU Feldkirch, ein Golfmagazin mit Martin Hiden zu Gast im Studio um 22.20 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Eishockey, Handball, Basketball, Pferderennsport, Kraftsport, Eislaufen und Langlaufen um 22.45 Uhr.

In der Inter-National-League, der zweithöchsten Eishockey-Spielklasse Österreichs, treffen am 2. Jänner die beiden österreichischen Klubs Eishockeyklub Zell am See und VEU Feldkirch aufeinander. Sieht man auf die Tabelle, dann geht Zell am See als klarer Favorit in die Begegnung. Am 17. November schoss Feldkirch die Salzburger aber mit 6:1 (0:0, 3:1, 3:0) vom Eis.

Kommentator ist Harald Manzl. In der Pause zeigt ORF SPORT + Berichte von der Eisgala Davos 2012 und der Planai Classic.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Claude Grenier analysiert im Studio den Schwung von Fußballer Martin Hiden

Tipps & Tricks mit Claude Grenier (Tiefer Bunkerschlag)

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamond Country Club (Ball zum Baum hacken)

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer (Dehnung Unter- und Oberschenkel)

Golf-Fitness mit Jürgen Maurer vom Diamond Country Club (Mobilisierung Brustwirbel)

Regelkunde mit Harro Neuwirth (Ball auf Papier?)

