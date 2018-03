BV Mickel gratuliert Dominik Stracke zur Obmannwahl der JVP Wien

Wien (OTS) - Im Rahmen des gestrigen Landestages der JVP Wien

wurde Dominik Stracke mit überwältigender Mehrheit zum Obmann gewählt. Die Wiener ÖVP Frauen gratulieren ganz herzlich zu diesem Erfolg. Dass neben der Landesleiterin der ÖVP Frauen Veronika Mickel die Josefstadt nun auch einen weiteren bündischen Obmann stellt, sieht die Bezirksvorsteherin des 8. Bezirks nicht von ungefähr kommen: "Wir haben im Wahlkampf gezeigt, dass die ÖVP auch in Wien Nummer eins sein kann. Das Erfolgsmodell Josefstadt ist gekennzeichnet von harter Arbeit und der Überzeugung, dass Politik für die Anliegen und Probleme der Menschen da sein muss. Vor allem Jugendpolitik und die Auseinandersetzung mit Generationenfragen sind in der Josefstadt von größter Bedeutung!", so die Landesleiterin der Wiener ÖVP Frauen.

"Dominik Stracke war bereits als JVP Obmann der Josefstadt ein unverzichtbarer Wahlkämpfer bei der Wien Wahl. Dominik Stracke ist erfolgreich in der Josefstadt, Dominik wird auch in Wien erfolgreich sein und hat meine 100%ige Unterstützung!", so Mickel abschließend.

