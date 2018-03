819.000 bei sechster "Dancing Stars"-Show

Aus für Wolfram Pirchner und Anna Chalak-Bock

Wien (OTS) - Doppelter Einsatz für die "Dancing Stars"! Am

Freitag, dem 20. April, galt es für die verbliebenen sieben Paare, sowohl bei ihren Einzelperformances als auch bei einem Gruppen-Tango-Argentino ihre tänzerischen Qualitäten unter Beweis zu stellen - und bis zu 913.000 waren bei der sechsten Ausgabe des ORF-eins-Events dabei. Die Präsentation der Tänze (20.15 Uhr) wollten sich durchschnittlich 779.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 29 Prozent) nicht entgehen lassen, "Die Entscheidung" (22.00 Uhr) verfolgten 819.000 Zuschauer (35 Prozent Marktanteil). Beim weiblichen Publikum erreichte das Voting sogar 41 Prozent Marktanteil. Besonders groß war das Interesse auch beim jungen Publikum: Bei den 12- bis 49-Jährigen erreichten die Tanzdarbietungen 24 Prozent Marktanteil und das Voting 27 Prozent. In der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil bei der Entscheidung bei 21 Prozent.

"Es war eine super Zeit! Ich möchte vor allem meiner Tanzpartnerin Anna und meiner Frau, die wahnsinnig viel Geduld hatte, sowie den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die für uns gevotet haben, danken", verabschiedete sich Wolfram Pirchner am Freitag, dem 20. April, gemeinsam mit Tanzpartnerin Anna Chalak-Bock von den ORF-"Dancing Stars". Die beiden hatten beim kombinierten Jury-/Publikumsvoting die wenigsten Punkte erhalten und müssen daher die Show verlassen. Somit schweben folgende sechs Paare am Freitag, dem 27. April, um 20.15 Uhr in ORF eins übers Parkett: Dolly Buster & Gerhard Egger, Petra Frey & Vadim Garbuzov, Brigitte Kren & Willi Gabalier, Eva Maria Marold & Thomas Kraml sowie Frenkie Schinkels & Roswitha Wieland und Marco Ventre & Babsi Koitz.

"Dancing Stars" barrierefrei

Wie bereits bei den vorhergehenden Staffeln bietet ORF TELETEXT auf Seite 777 Untertitel für gehörlose und hörbehinderte Menschen an und wie auch bei der vergangenen Staffel gibt es eine Audioversion für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Emotionen im Ballroom werden durch eine eigene Kommentatorin und einen eigenen Kommentator auch für Menschen mit Sehbehinderung live erlebbar gemacht. Stefanie Panzenböck und Martin Zwischenberger begleiten ihr Publikum von der Premiere am 9. März bis zum Finale am 18. Mai mit ihrem speziellen Live-Kommentar. Die Aufgabe der beiden Blindenkommentatoren ist es, all das, was ihrem Publikum verborgen bleibt, durch akustische Bildbeschreibungen zu transportieren: etwa die Farben und die Machart der Kostüme, die Geografie des Geschehens und die Choreographie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte. Hörbar werden Audiodeskription und die Audiokommentare durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung.

"Dancing Stars" im Internet

Im Web ist dancingstars.ORF.at die Anlaufstelle für Fans des ORF-TV-Ballrooms: Alle Infos zu Promis und Profis, aktuelle Storys über Proben und TV-Auftritte, exklusive Interviews, alle Videos der Auftritte sowie Backstage-Videos, Votings und vieles mehr stehen seit 5. März bereit. Alle TV-Shows können Tanzbegeisterte auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) online live miterleben oder nachträglich noch einmal genießen.

