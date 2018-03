MA 48: Kurze Auszeit für die Problemstoffsammelstelle am Mistplatz Ottakring

Sperre von 23.04-28.04.2012 aufgrund von Bodenbelagsarbeiten im Bereich der Problemstoffsammelstelle - Mistplatz nicht betroffen

Wien (OTS) - Wegen Sanierungsarbeiten im Bereich der Problemstoffsammelstelle am Mistplatz Ottakring, 16., Kendlerstraße 38a, ist die Abgabe von Problemstoffen sowie Altspeiseöl und der Kauf der Blumenerde "Guter Grund" in der Zeit von Montag, dem 23.April bis längstens Samstag, dem 28. April, nicht möglich. Der Mistplatz an sich ist von dieser Sperre nicht betroffen, d.h. die Abgabe von Sperrmüll ist weiterhin möglich.

Alternative Abgabemöglichkeiten:

Für die Abgabe von Problemstoffen stehen in diesem Zeitraum der Mistplatz Hernals, 17., Richthausenstraße 2-4 sowie die stationären Problemstoffsammelstellen Musilplatz gegenüber 15 und Yppenmarkt neben Amtshaus zu den jeweiligen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Die Wiener Mistplätze haben von Montag bis Samstag, jeweils von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Der Mistplatz in 22., Percostraße 4, öffnet auch an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 18 Uhr seine Pforten. Die Abgabe von Problemstoffen ist bis Ende April 2012 jeweils ab 10 Uhr möglich, ab Mai bereits ab 7 Uhr in der Früh.

Die stationären Problemstoffsammelstellen haben bis Ende April 2012 von Montag bis Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

