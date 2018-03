EANS-News: Identive Group Inc. / Identive gibt Verkaufsstart von SmartCore™ auf der ICMA in Miami bekannt

Santa Ana und Ismaning, 12. April 2012 (euro adhoc) -

Die Identive Group, Inc.

(NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute den Verkaufsstart von SmartCore™ in den USA bekannt gegeben. SmartCore ist eine innovative Fertigungstechnologie für RFID (Radio Frequency Identification) -Kernkomponenten für Karten, das einzigartige Qualität in Bezug auf Oberfläche und Bedruck von kontaktlosen ID- und Zugangskarten bietet. Der Kern einer RFID-Karte besteht aus einem integrierten Schaltkreis (IC), der mit einer Antenne verbunden und von Schutzschichten umgeben ist; er ist das Herzstück einer kontaktlosen Karte. SmartCore hat seit seiner Einführung in Europa zum Ende letzten Jahres weltweit einen neuen Maßstab für die Produktion kontaktloser Karten gesetzt.

Die bahnbrechende und zum Patent angemeldete Technik zur Produktion von SmartCore kommt ohne das sogenannte Modul aus, in das der Chip herkömmlich eingebaut wird, und ermöglicht so die Herstellung einer perfekt glatten Oberfläche ohne Unregelmäßigkeiten. Mit SmartCore hergestellte Karten weisen konstante Höhe und Aussehen auf, wodurch Bedruck und Customization besser vorgenommen werden können als bisher. Darüber hinaus sind IC und die Verbindungspunkte zur Antenne während des Produktionsprozesses komplett ummantelt, was einen größeren Schutz und dadurch bessere Haltbarkeit und Leistung der kontaktlosen Karten bedeutet.

Das Anwendungsgebiet für SmartCore ist vielfältig und beinhaltet u.a. Anwendungen wie ID-Karten, Zugangskarten, Kundenkarten und Tickets. Die lange Haltbarkeit von mit SmartCore produzierten Karten führt zu einer langen Lebenszeit und stabiler Leistung, sodass sie insbesondere geeignet sind für Anwendungen mit einer hohen Benutzungsrate, wie z.B. Bezahlen und Verkehrsanwendungen. Der RFID-Kern von SmartCore-Karten ist ein einfacher Ersatz für Prelaminates für Karten, da im bestehenden Kartenproduktionsprozess keine Änderungen vorgenommen werden müssen. SmartCore ist mit verschiedenen führenden, kontaktlosen SmartCard ICs verfügbar.

"SmartCore hat ein so dünnes Profil, dass es bei fertigen Karten kaum entdeckt werden kann", sagt Roger Hornstra, Vice President Americas bei der Transponder Division von Identive. "Zusätzlich zu den unvergleichlichen Optionen für die Personalisierung, führt das einzigartige Design von SmartCore auch zu einer außergewöhnlichen Haltbarkeit, größerer Flexibilität und geringeren Gesamtkosten der kontaktlosen Karten. SmartCore ist ein wirklicher Durchbruch in der Kartenproduktion."

Hornstra wird SmartCore auf einer Podiumsdiskussion zum Thema "RFID-Kartenproduktion mit und ohne Folie" auf der anstehenden International Card Manufacturers Association - ICMA 2012 Card Manufacturing & Personalization Expo, vom 15. - 18. April Miami, Florida, vorstellen. Werner Vogt, der Erfinder von SmartCore und Leiter der Transponder Entwicklung bei Identive, wird ebenfalls anwesend sein. SmartCore wird darüber hinaus auf der Euro ID Messe vom 24. - 26. April in Berlin und der Cards World Asia Messe, 25. - 27. April in Singapur, präsentiert.

Ein Info-Paket zu SmartCore kann unter smartcore @ identive-transponders.com angefordert werden.

Über Identive:

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID-Technologien anstrebt. Die Unternehmen der Gruppe bieten Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen physische und logische Zugangskontrolle, Identity Management und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basierten Wachstum der Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.identive-group.com.

SmartCore ist eine eingetragene Marke von Identive Group, Inc.

